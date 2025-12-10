Καρφί Βορίδη στη σύσκεψη για αγρότες: «Έχουμε στρατηγική εκτόνωσης της κρίσης; Γιατί δεν το βλέπω»

Κλίμα έντασης επικράτησε στην έκτακτη κυβερνητική σύσκεψη για τους αγρότες και την «παράλυση» που έχουν προκαλέσει τα πανελλαδικά μπλόκα, με τον Μάκη Βορίδη να είναι εμφανώς προβληματισμένος από την διαχείριση του ζητήματος εκ μέρους της κυβέρνησης.

Συγκεκριμένα ακούστηκαν έντονοι διάλογοι, με αφορμή την τοποθέτηση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης περί «μεγάλης κάθαρσης και τεράστιας μεταρρυθμιστικής προσπάθειας».

Αποκρινόμενος, ο κ. Βορίδης φέρεται να είπε: «Έχουμε στρατηγική εκτόνωσης της κρίσης; Γιατί δεν βλέπω κάτι τέτοιο».

Σύσκεψη για αγρότες σε κλίμα διχόνοιας

Περίπου 50 βουλευτές συμμετείχαν στην καίρια σύσκεψη (κάποιοι μέσω zoom), που έρχεται εν μέσω της ασυκτικής πίεσης που ασκούν οι παραγωγοί στην κυβέρνηση, ζητώντας ουσιώδη και συστηματική επίρρωση του πρωτογενούς τομέα.



Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες από μερίδα βουλευτών υπάρχει αμφισβήτηση του μοντέλου μεταφοράς των αρμοδιοτήτων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.

Ο Φάνης Παππάς επεσήμανε συγκεκριμένα πως «οι διασταυρωτικοί έλεγχοι γίνονται από την ΑΑΔΕ όμως υπάρχουν σοβαρά ζητήματα. Και τι είναι η ΑΑΔΕ; Θεοί;».

Ο Ανδρέας Κατσανιώτης φερεται να σχολιασε πως: «και στις εφορίες πιάστηκαν επίορκοι εφοριακοί. Και στα τελωνεία πιάστηκαν. Δεν κλείσαμε όμως ούτε τις εφορίες ούτε τα τελωνεία».