Μπουκώρος για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Δεν χρειάζομαι καμία κάλυψη βουλευτικής ασυλίας, έπραξα το καθήκον μου»

Ο βουλευτής Μαγνησίας της ΝΔ, Χρήστος Μπουκώρος, απαντά στις αναφορές περί εμπλοκής του στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, υποστηρίζοντας ότι ενήργησε στο πλαίσιο των καθηκόντων του και με πλήρη νομιμότητα.

Σε δήλωσή του, κάνει λόγο για ένα «θλιβερό δημόσιο διάλογο» που, όπως αναφέρει, συγχέει το νόμιμο με το παράνομο και το ηθικό με το ανήθικο, δημιουργώντας στρεβλές εντυπώσεις. Εκφράζει, μάλιστα, την ανησυχία ότι αυτή η κατάσταση ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά την κοινωνική συνοχή, ενώ –κατά τον ίδιο– αποπροσανατολίζει από την ουσία της υπόθεσης και τις πραγματικές ευθύνες.

Αναφερόμενος ειδικότερα στη δική του περίπτωση, διευκρινίζει ότι η επικοινωνία του το 2021 αφορούσε ζευγάρι νέων κτηνοτρόφων που ήταν νόμιμοι δικαιούχοι επιδοτήσεων. Όπως σημειώνει, επρόκειτο για πραγματικούς παραγωγούς με δηλωμένο και ελεγμένο ιδιόκτητο βοσκότοπο και ζωικό κεφάλαιο, και όχι για περιπτώσεις εικονικών δηλώσεων ή παράτυπων πρακτικών που, όπως τονίζει, συνδέονται με καταχρήσεις πόρων.

Ο ίδιος ξεκαθαρίζει ότι δεν θεωρεί πως χρειάζεται την προστασία της βουλευτικής ασυλίας, επιμένοντας ότι ενήργησε με βάση το δίκαιο, τη νομιμότητα και τις ηθικές αρχές. Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι η πολιτική του διαδρομή και η προσωπική του αξιοπρέπεια αποτελούν αδιαπραγμάτευτα στοιχεία της δημόσιας παρουσίας του.

Στο ίδιο πλαίσιο, θέτει ευρύτερα ερωτήματα για τον ρόλο των βουλευτών, καλώντας σε μια ουσιαστική συζήτηση για τα όρια και τις ευθύνες της πολιτικής εκπροσώπησης. Όπως αναφέρει, θα πρέπει να αποσαφηνιστεί αν οι βουλευτές οφείλουν να στηρίζουν πολίτες που αισθάνονται αδικημένοι από δυσλειτουργίες της διοίκησης ή αν περιορίζονται σε ρόλο που διασφαλίζει μόνο την εξυπηρέτηση ισχυρών συμφερόντων.

Κλείνοντας, τονίζει ότι δεν υπάρχει πλέον περιθώριο για τη δημιουργία παραπλανητικών εντυπώσεων, απ’ όπου κι αν προέρχονται, και απευθύνει ευχές ενόψει των ημερών του Πάσχα.

Αναλυτικά στη δήλωσή του αναφέρει τα εξής:

«Τις τελευταίες ημέρες, σκεπάζει τη χώρα μία θλιβερή συζήτηση και πάλι για εμπλοκή πολιτικών προσώπων στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το νόμιμο και το παράνομο, το ηθικό και το ανήθικο, το δίκαιο και το άδικο τσουβαλιάζονται στον δημόσιο λόγο. Τα οδυνηρά αποτελέσματα αυτής της δυσώδους διαδικασίας θα διαφανούν σύντομα και ελπίζω να μην πλήξουν την κοινωνική ηρεμία και σταθερότητα. Σίγουρα, όμως, όσοι κατασπάραξαν πόρους του ΟΠΕΚΕΠΕ μια χαρά βολεύονται με την ανθρωποφαγία βουλευτών για δίκαια αιτήματα πολιτών, η οποία εν τέλει καλύπτει το πραγματικό σκάνδαλο.

Σε ό,τι με αφορά, η επικοινωνία μου το 2021 σχετιζόταν με ζευγάρι νεαρών κτηνοτρόφων νόμιμων δικαιούχων επιδοτήσεων. Επικοινωνία για πραγματικούς και όχι εικονικούς παραγωγούς, για πραγματικά δύσκολες και όχι τεχνητές συνθήκες. Εξ αρχής, άλλωστε γνώριζα ότι το νεαρό ζευγάρι διαθέτει οικογενειακό, ιδιόκτητο και νόμιμο βοσκότοπο, γεγονός που αποτελεί διαχρονικά την πιο ισχυρή και νόμιμη προϋπόθεση για λήψη ενισχύσεων.

Βοσκοτόπι με ζώα δηλαδή. Όλα μετρημένα, δηλωμένα και ελεγμένα. Όχι βοσκοτόπια χωρίς ζώα και δημόσιες εκτάσεις που παρουσιάζονταν με πλαστά ενοικιαστήρια με στόχο, όπως αποδείχθηκε, την κλοπή πόρων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σε κάθε περίπτωση, ακλόνητη, αδιαπραγμάτευτη και πάντα υπό το φως της ημέρας παραμένει η πεποίθησή μου ότι δεν χρειάζομαι καμία κάλυψη βουλευτικής ασυλίας. Έπραξα το καθήκον μου, με προσήλωση στο δίκαιο, το νόμιμο και το ηθικό.

Σεμνύνομαι να διατρανώνω ότι η κοινοβουλευτική μου πορεία και η αξιοπρέπειά μου αποτελούν την πολιτική περιουσία μου και δεν την παζαρεύω με κανέναν και για κανέναν λόγο.

Αναντίρρητα, ωστόσο, σε αυτή τη χώρα είναι αναγκαίο να συζητήσουμε σοβαρά και όχι ακραία υποκριτικά -όπως σήμερα συμβαίνει- τα καθήκοντα και το πλαίσιο πολιτικής δραστηριότητας των βουλευτών. Επιτέλους, ας δώσουμε απάντηση καθαρή.

Τελικά, στην Ελλάδα ο βουλευτής δικαιούται να εκπροσωπεί πολίτες που αισθάνονται αδικία από αδυναμίες, στρεβλώσεις και ενίοτε ανικανότητα της διοίκησης ή αρκεί να εξασφαλίζει την κάλυψη ισχυρών παραγόντων, προκειμένου να αισθάνεται ασφαλής στο έργο του;

Εξέλιπε πλέον κάθε περιθώριο δημιουργίας φθοροποιών εντυπώσεων από όπου και αν αυτές προέρχονται.

Καλή Ανάσταση σε όλους!»

