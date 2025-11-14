Με «όπλο» τις ψηφισμένες πλέον φοροελαφρύνσεις που εξήγγειλε στη ΔΕΘ σε συνδυασμό με τα 250 ευρώ και την επιστροφή ενός ενοικίου που θα δουν στην τσέπη τους στο τέλος του μήνα χαμηλοσυνταξιούχοι και ενοικιαστές, προσέρχεται σήμερα (12.00) στη Βουλή ο Πρωθυπουργός για το μπρα ντε φερ με τον Νίκο Ανδρουλάκη με επίδικο την ακρίβεια.

Η δέσμη των εν λόγω οικονομικών μέτρων καταδεικνύεται εμφατικά από τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως η έμπρακτη απόδειξη ότι ο ίδιος και η κυβέρνηση ενισχύουν με κάθε τρόπο το πραγματικό εισόδημα των πολιτών ως αντίβαρο στην ακρίβεια, που όπως τόνισε χθες από την Ελευσίνα αναγνωρίζουν ότι εξακολουθεί να συνιστά το νούμερο ένα πρόβλημα για τα ελληνικά νοικοκυριά.

«Η πρώτη μας υποχρέωση είναι να σκύψουμε πάνω σε αυτό το πρόβλημα και να στηρίξουμε με κάθε τρόπο το διαθέσιμο εισόδημα των Ελληνίδων και των Ελλήνων», υπογράμμισε, εστιάζοντας στο μηδενικό φόρο για νέους έως 25 ετών με ετήσιο εισόδημα μέχρι 20.000 ευρώ και τη στήριξη των οικογενειών με παιδιά, για να συμπληρώσει ότι: «αισθανόμαστε την υποχρέωση να επιστρέψουμε το μέρισμα της ανάπτυξης σε εκείνους τους συμπολίτες μας οι οποίοι δοκιμάζονται περισσότερο από την ακρίβεια».

«Μέρισμα της ανάπτυξης επιστρέφει στην κοινωνία»

Αφετέρου η μείωση άμεσων φόρων ενισχύει το κυβερνητικό επιχείρημα ότι η κυβέρνηση επιστρέφει το μέρισμα της ανάπτυξης στην κοινωνία, αναδεικνύοντας ταυτοχρόνως τα οφέλη από την ασκούμενη οικονομική πολιτική υπό το δόγμα «δημοσιονομική υπευθυνότητα και κοινωνική ευαισθησία».

Τα στοιχεία αυτά πρόκειται να προβάλλει ο Πρωθυπουργός και στη Βουλή, αντιπαραβάλλοντας την κυβερνητική τακτική μετουσίωσης των εξαγγελιών σε πράξεις έναντι των έωλων και ακοστολόγητων υποσχέσεων της αντιπολίτευσης. Ενόψει των αναμενόμενων πυρών του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ άλλωστε φρόντισε να τον «καρφώσει» εμμέσως χθες από την Ελευσίνα.

«Από την κυβέρνηση αυτή θα ακούτε μόνο μετρημένες εξαγγελίες. Είναι πολύ εύκολο να βρίσκεσαι σήμερα στην αντιπολίτευση και να τάζεις λαγούς με πετραχήλια. Να ψηφίζεις, παραδείγματος χάρη, όλα τα μέτρα τα οποία δρομολογεί η κυβέρνηση, αλλά να έρχεσαι να λες ότι “θα δώσω τρεις και τέσσερις και πέντε φορές παραπάνω”», είπε με νόημα.

Ο Πρωθυπουργός έχει πλήρη συναίσθηση των δυσκολιών των Ελλήνων από το αυξημένο κόστος ζωής. Αυτό που επιδιώκει είναι να καταστήσει σαφές ότι η κυβέρνηση αξιοποιεί και το τελευταίο ευρώ δημοσιονομικού χώρου που δημιουργεί αλλά και κάθε πιθανό εργαλείο για να στηρίξει τους πολίτες, αποφεύγοντας τις εύκολες λύσεις για πρόσκαιρα οφέλη, καθώς όπως επισημαίνει «τη συμφωνία αλήθειας δεν την αθέτησα ποτέ».

Όχι σε λογικές «Τσοβόλα δώστα όλα»

Καλεί, δε, ουσιαστικά τους πολίτες να κλείσουν τ’ αυτιά τους στις σειρήνες του λαϊκισμού και των λογικών «Τσοβόλα δώστα όλα» που μπορεί να οδηγήσουν σε νέες περιπέτειες, τις οποίες διαβεβαιώνει ότι ο ίδιος δεν θα επιτρέψει ποτέ ισορροπώντας ανάμεσα στην κάλυψη των αναγκών της κοινωνίας και τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας.

Το μήνυμα που θα επιδιώξει να εκπέμψει και σήμερα μέσω της κοινοβουλευτικής αντιπαράθεσής του με τον Νίκο Ανδρουλάκη είναι ότι «η μόνη αξιόπιστη πολιτική δύναμη σταθερότητας και ευημερίας παραμένει η ΝΔ».

Κυβερνητικές πηγές άλλωστε θεωρούν ότι η πολιτική μονομαχία θα αναδείξει με ακόμα μεγαλύτερη σαφήνεια «ποιος αναζητεί ρεαλιστικές λύσεις με απτά αποτελέσματα για την πραγματική βελτίωση της ζωής των πολιτών και ποιος δημαγωγεί για να εμφανιστεί πρόσκαιρα ευχάριστος προς άγραν ψήφων, αλλά χωρίς να διαθέτει σχέδιο».

Στο Μέγαρο Μαξίμου εξάλλου εκτιμούν ότι ο κ. Ανδρουλάκης θα επαναλάβει τις προτάσεις του για επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού καθώς και της μείωσης ΦΠΑ, δίνοντας την ευκαιρία στον Πρωθυπουργό να αναλύσει εκ νέου γιατί η κυβέρνηση τα απορρίπτει και γιατί οι δικές της πρωτοβουλίες μείωσης φόρων ωφελούν «τους πολλούς» έναντι των «λίγων» που την κατηγορεί μονότονα ότι «εξυπηρετεί» ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.