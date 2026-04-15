Μυλωνάκης: Στον Ευαγγελισμό ο Μητσοτάκης μετά το ανεύρυσμα - Η κατάσταση της υγείας του υφυπουργού

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκεύθηκε εσπευσμένα προ ολίγου τον Ευαγγελισμό, για να ενημερωθεί για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο Γιώργος Μυλωνάκης, μετά το εγκεφαλικό ανεύρυσμα που υπέστη ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ.

Σημειώνεται πως ο Γιώργος Μυλωνάκης νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση αφού, σύμφωνα και με το OPEN, η λιποθυμία για την οποία εισήχθη στον Ευαγγελισμό, οφειλόταν σε πολύ σοβαρή πάθηση, συγκεκριμένα σε ανεύρυσμα στον εγκέφαλο.

Μυλωνάκης: Σοβαρή η κατάσταση της υγείας του

Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ διακομίστηκε το πρωί της Τετάρτης (15/4) στον Ευαγγελισμό έπειτα από λιποθυμικό επεισόδιο που είχε, κατά τη διάρκεια του πρωινού καφέ στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο ίδιος, όταν έφθασε το ΕΚΑΒ για να τον παραλάβει, είχε ανακτήσει μερικώς τις αισθήσεις του.

Ωστόσο, διακομίστηκε για απεικονιστικές και εργαστηριακές εξετάσεις, οι οποίες έδειξαν πως έχει ανεύρυσμα εγκεφάλου, με την κατάστασή του να κρίνεται σοβαρή, ενώ χρειάστηκε να διασωληνωθεί.

Σημειώνεται πως, ο Γιώργος Μυλωνάκης υπηρετεί από τον Ιούνιο του 2024 ως υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και συγκαταλέγεται στους στενούς συνεργάτες του πρωθυπουργού.