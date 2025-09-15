«Να μην έρθει ποτέ στην Ελλάδα»: Γιατί ο Άδωνις Γεωργιάδης έγινε έξω φρενών με τον Bobby Vylan

Τον έντονο αποτροπιασμό του για τη συμπεριφορά των και του κοινού τους εξέφρασε μέσω ανάρτησής του ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Όπως επισημαίνει, ο τραγουδιστής, παρότι εμφανίζεται ως πολέμιος του ρατσισμού, εμφανίζεται σε βίντεο να ειρωνεύεται και να γελά με τον θάνατο του πολιτικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ κατά τη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης — σκηνή που μάλιστα συνοδεύτηκε από χειροκροτήματα του κοινού.

Ο υπουργός υπογραμμίζει την αντίφαση ανάμεσα στην επίκληση φιλοπαλαιστινιακών ιδεών και την επίδειξη ακραίας βιαιότητας, δηλώνοντας ότι δεν μπορεί να κατανοήσει πώς είναι δυνατόν άνθρωποι να εκδηλώνουν τέτοια συμπεριφορά. Κλείνει εκφράζοντας την ελπίδα να μην εμφανιστεί ποτέ ο συγκεκριμένος καλλιτέχνης στην Ελλάδα.

H ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

Είναι σοκαριστικό το μίσος που ορισμένοι άνθρωποι μπορεί να έχουν για συνανθρώπους τους, απλά και μόνον διότι δεν αντέχουν τις ιδέες τους. Δείτε το βίντεο αυτού του Bobby Vylan. Αυτός υποτίθεται πολεμά τον ρατσισμό, βρίζει το Ισραήλ διότι «διαπράττει γενοκτονία», θέλει ελεύθερη… pic.twitter.com/BGBbEE1a4m — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) September 15, 2025