Η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Σοφία Βούλτεψη, σε τηλεοπτική της εμφάνιση, εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά της Ευρωπαίας Εισαγγελέως Λάουρα Κοβέσι, προκαλώντας έντονες πολιτικές αντιδράσεις.

Η ίδια επανέλαβε ότι «η χώρα της είναι το ακρωνύμιο της διαφθοράς», ενώ αμφισβήτησε ευθέως τον θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, δηλώνοντας πως εμπιστεύεται αποκλειστικά τον OLAF για τη διερεύνηση της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Χαρακτηριστική ήταν η φράση της προς την αντιπολίτευση: «θα σας κανονίσει όλους ο OLAF».

Η τοποθέτηση της Βούλτεψη για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Αναφερόμενη ειδικότερα στη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, η κ. Βούλτεψη σημείωσε:

«Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, που έχω συγκρουστεί μαζί της, από τον Φεβρουάριο του 2022 έχει υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας.

Δεν είχε καμία δουλειά να πάρει, πρόσωπο μέσα από τον Οργανισμό που ελέγχεται για να τη βοηθήσει.

Να πάει στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας».

Ακόμα, πρόσθεσε:

«Αλλά μου είπαν κάτι βουλευτές από τη Ρουμανία ότι δεν τη θέλουν πίσω. Μόνο εμείς τη θέλουμε. Η πατρίδα της δεν τη θέλει», ανέφερε.

Το ΠΑΣΟΚ καταγγέλλει και ζητά διαγραφή

Το ΠΑΣΟΚ, με σκληρή ανακοίνωσή του, καταδικάζει τις δηλώσεις της βουλευτού, τονίζοντας ότι «την ώρα που εκατοντάδες χιλιάδες αγρότες μένουν απλήρωτοι και οι αγροτικές επιδοτήσεις αγνοούνται, η ευλογιά αφανίζει την κτηνοτροφία, οι καθημερινές αποκαλύψεις για την εγκληματική δράση του κυκλώματος του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι συγκλονιστικές, οι πολίτες εμβρόντητοι παρακολουθούν το παραλήρημα της βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Σ. Βούλτεψη με επαναλαμβανόμενες επιθέσεις στο πρόσωπο της Ευρωπαίας Εισαγγελέα Λάουρα Κοβέσι».

Το κόμμα της αντιπολίτευσης επισημαίνει ότι η δημόσια αμφισβήτηση του θεσμού της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και οι απειλές προς τα κόμματα με εργαλειοποίηση του OLAF «αποτελούν μια νέα, πρωτοφανή πρόκληση για τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου».

Στην ίδια ανακοίνωση, το ΠΑΣΟΚ θέτει σειρά κρίσιμων ερωτημάτων προς την κυβέρνηση:

Αμφισβητεί η κυβέρνηση τον θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και το έργο της;

Ποιος εκφράζει την κυβερνητική πολιτική: οι Υπουργοί που δηλώνουν ότι συνεργάζονται με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ή η κ. Βούλτεψη που της επιτίθεται;

Υπάρχει κάποιος «ειδικός λόγος» ή «ειδική σχέση» που οδηγεί την κυβέρνηση να «προτιμά» τον OLAF έναντι της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας;

Τι εννοεί η βουλευτής όταν απευθύνεται στην αντιπολίτευση και δηλώνει ότι «θα σας κανονίσει όλους ο OLAF»;

Το ΠΑΣΟΚ καλεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη να αποπέμψει άμεσα τη Σοφία Βούλτεψη από την Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, υπογραμμίζοντας ότι όσο παραμένει σε αυτήν, «υιοθετούνται οι αδιανόητες επιθέσεις στη δικαιοσύνη».

