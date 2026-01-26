Ανακοίνωση εξέδωσε η Νέα Δημοκρατία αναβάλλοντας όλες τις εκδηλώσεις του κόμματος μέχρι την Τετάρτη λόγω του δυστυχήματος στα Τρίκαλα, που έχει στοιχίσει τη ζωή σε τέσσερις γυναίκες, όσο ακόμα υπάρχουν αγνοούμενοι.

Συγκεκριμένα το κόμμα, μέσα από ανακοίνωση του κάνει γνωστή την αναβολή όλων των προγραμματισμένων εκδηλώσεων της Νέας Δημοκρατίας, μέχρι και την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου, εκφράζοντας τη βαθιά του θλίψη προς τα θύματα και τις οικογένειες τους, από την τραγωδία που σημειώθηκε τα ξημερώματα στα Τρίκαλα.

Σε αντίστοιχη ενέργεια προχώρησαν στη συνέχεια ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, που ανακοίνωσαν αναβολή όλων των προγραμματικών τους εκδηλώσεων για το τριήμερο λόγω της τραγωδίας.

Επίσης, λόγω του τραγικού δυστυχήματος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν θα λάβει μέρος στην προγραμματισμένη για το απόγευμα συζήτηση για το πρόγραμμα «The Greek AI Accelerator» στο Ωδείο Αθηνών. Η εκδήλωση αναβάλλεται.