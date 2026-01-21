ΝΔ: «Fake news ότι η ευρωομάδα καταψήφισε έκθεση για το δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση»

Το Παρατηρητήριο Fake News της Νέας Δημοκρατίας καταγγέλλει ότι τις τελευταίες ημέρες μέσα ενημέρωσης και στελέχη της αντιπολίτευσης αναπαράγουν παλαιούς ισχυρισμούς του 2021, σύμφωνα με τους οποίους η ευρωομάδα της ΝΔ φέρεται να καταψήφισε έκθεση για το δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, πρόκειται για ψευδείς ειδήσεις, καθώς —όπως επισημαίνεται— το ζήτημα της νομοθέτησης του δικαιώματος στην άμβλωση αποτελεί αρμοδιότητα των εθνικών κοινοβουλίων. Το Παρατηρητήριο προσθέτει ότι οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας όχι μόνο δεν καταψήφισαν την επίμαχη έκθεση, αλλά την υπερψήφισαν.

Όπως αναφέρεται, τα επίσημα πρακτικά της ψηφοφορίας επιβεβαιώνουν τη συγκεκριμένη θέση, ενώ σημειώνεται ότι η Νέα Δημοκρατία στήριξε την έκθεση για τα σεξουαλικά και αναπαραγωγικά δικαιώματα, διαφοροποιώντας μάλιστα τη στάση της από εκείνη του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ).

Επίσημα πρακτικά της ψηφοφορίας