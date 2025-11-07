ΝΔ για ΟΠΕΚΕΠΕ: Πλήρης διαφάνεια για τους μάρτυρες – Στον «κουβά» η τακτική συσκότισης της αντιπολίτευσης

Πηγές της Νέας Δημοκρατίας αναφέρουν πως το κόμμα παρέχει πλήρη διαφάνεια όσον αφορά την εξέταση μαρτύρων για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, παρέχοντας μάλιστα προτεινόμενη λίστα όσων θεωρεί ότι πρέπει να καταθέσουν, ενώ καταγγέλλουν την αντιπολίτευση για τακτική συσκότισης της αλήθειας.

«Η Νέα Δημοκρατία απέδειξε στην πράξη ότι όσα είπε για τους μάρτυρες, τα έκανε. Όλοι όσοι ζητήθηκαν να προσέλθουν στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, θα προσέλθουν, κάτι που προτείνει και από τον συμπληρωματικό κατάλογο των μαρτύρων που κατέθεσε στην Επιτροπή ο εισηγητής του κόμματος, Μακάριος Λαζαρίδης», αναφέρουν αρχικά πηγές της ΝΔ.

Οι ίδιες πηγές συμπληρώνουν πως «μεταξύ αυτών είναι ο Γιώργος Ξυλούρης, ο Ανδρέας Στρατάκης, η Καλλιόπη Σεμερτζίδου, καθώς επίσης και κορυφαίοι Υπουργοί όπως οι Άκης Σκέρτσος, Υπουργός Επικρατείας, Γιώργος Μυλωνάκης, Υφυπουργός στον πρωθυπουργό, Σταύρος Παπασταύρου, Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας – πρώην Υπουργός Επικρατείας»

Παράλληλα τονίζεται: «Η Νέα Δημοκρατία απέδειξε -και σήμερα- απόλυτη διαφάνεια και συνέπεια, τηρώντας κάθε δέσμευση που ανέλαβε από την πρώτη συνεδρίαση μέχρι σήμερα. Αντίθετα, τα κόμματα της αντιπολίτευσης και κυρίως το ΠΑΣΟΚ επιχείρησε τη συσκότιση, απορρίπτοντας την κατάθεση μαρτύρων, όπως του κ. Κουφουδάκη.

«Η Εξεταστική προχωρά θεσμικά, με πλήρη διαλεύκανση όλων των ζητημάτων. Όπως έχει ήδη διαπιστωθεί, ό,τι υποσχέθηκε η πλειοψηφία, το έκανε — και ό,τι ισχυρίστηκε η αντιπολίτευση, κατέρρευσε» είπαν καταληκτικά.

Ο κατάλογος προτεινόμενων μαρτύρων της ΝΔ

Γιώργος Ξυλούρης Ανδρέας Στρατάκης Καλλιόπη Σεμερτζίδου Νίκος Μπουνάκης, Διευθύνων Σύμβουλος Proactive ΑΕ – Αναπληρωτής Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΑΣΟΚ Λάμπρος Αντωνόπουλος, Παραγωγός – τέως Πρόεδρος ΝΕ ΠΑΣΟΚ Ηρακλείου Σταύρος Τζεδάκης, Αντιπεριφερειάρχης Κρήτης, αρμόδιος για τον πρωτογενή τομέα Μαρία Λιονή, Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης Δημήτρης Ντογκούλης, Πρόεδρος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Κεντρικής Ελλάδας και συνιδιοκτήτης του ΚΥΔ «Αγροσυμβουλή» στην Λάρισα Ηλίας Καλφούντζος, Ιδιοκτήτης ΚΥΔ Ζωή Πολιτοπούλου, Υπάλληλος ΟΠΕΚΕΠΕ Αντώνης Τασούλης, Διευθυντής της Διεύθυνσης Πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ Άκης Σκέρτσος, Υπουργός Επικρατείας Γιώργος Μυλωνάκης, Υφυπουργός στον πρωθυπουργό Σταύρος Παπασταύρου, Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας – πρώην Υπουργός Επικρατείας Γιάννης Μπρατάκος, Πρόεδρος ΕΒΕΑ – τέως Υφυπουργός στον πρωθυπουργό Χρήστος Μπουκώρος, Βουλευτής Ν.Δ.

Νέα λίστα μαρτύρων από ΠΑΣΟΚ

Ξυλούρης Γιώργος Σερμετζίδου Καλλιόπη, Υποψήφια Βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Νομός Κοζάνης Μυλωνάκης Γεώργιος, Υφυπουργός Παρά τω Πρωθυπουργό 2024-2025 Μπρατάκος Ιωάννης, Υφυπουργός παρά των Πρωθυπουργώ 2023-2024 Παπασταύρου Σταύρος, Υφυπουργός παρά των Πρωθυπουργώ 2023-2024 Μπουκώρος Χρήστος, Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης 2025 Αραχωβίτης Σταύρος, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 2018-2019 Αποστόλου Βαγγέλης Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 2015-2018 Τασούλης Αντώνης Διευθυντής Διεύθυνσης Πληρωμών (Λογιστήριο) ΟΠΕΚΕΠΕ Θεοδώροπουλος Πάνος, Τοπογράφος, πρώην Διευθυντής Τεχνικών Ελέγχων ΟΠΕΚΕΠΕ Καλλιούρης Γρηγόρης, Υπάλληλος ΟΠΕΚΕΠΕ Ηρακλείου Καρκαλέτσου Μαγδαληνή, Υπάλληλος ΟΠΕΚΕΠΕ πρώην Επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου ΟΠΕΚΕΠΕ Κορασίδης Μόσχος, πρώην ΓΓ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και πρώην Αντιπρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ Καλφούτζος Ηλίας, ΚΥΔ Θεσσαλίας Ντογκούλης Δημήτρης, ΚΥΔ Θεσσαλίας Μπουνάκης Νίκος ΚΥΔ Κρήτης Χλύκας Νικόλαος ΚΥΔ Αττικής Στρατάκης Ανδρέας, μέλος του Gaia Επιχειρείν - πρώην μέλος του ΔΣ του Gaia Απιχειρείν & άμισθος σύμβουλος υπουργού Βοριδη Αντωνιάδης Χριστόδουλος Μέλος ΔΣ στη ΓΑΙΑ , πρώην τραπεζικό στέλεχος Μόσχος Δημήτρης Πρόεδρος Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας Καπούνης Δημήτρης Πρόεδρος Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Νάξου Κακαβάς Νίκος – Υπάλληλος και Πρόεδρος της ΠΟΓΕΔΥ (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ) Δημήτρης Δημητριάδης - ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ

Νέα Δημοκρατία: Γιατί λέει «όχι» στην κατ΄ αντιπαράσταση εξέταση

Σύμφωνα με την απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής, έχει συσταθεί εξεταστική των πραγμάτων επιτροπή, ως μέσο κοινοβουλευτικού ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 68 παρ. 2 του Συντάγματος και τα άρθρα 144 επ. του Κανονισμού της Βουλής, για την εξέταση ειδικού θέματος δημοσίου ενδιαφέροντος.

Σύμφωνα με την απόφαση, το ανωτέρω θέμα συνίσταται στη «διερεύνηση όλων των ζητημάτων που έχουν ανακύψει σχετικά με τη λειτουργία του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε), με γνώμονα την ανάδειξη τυχόν ευθυνών και την αποκατάσταση της αξιοπιστίας του συστήματος πληρωμής των αγροτικών ενισχύσεων, ώστε να αποτελεί έναν αξιόπιστο, αποτελεσματικό και δίκαιο μηχανισμό για όλους τους παραγωγούς της χώρας».

Η επιτροπή διενεργεί, κατά το άρθρο 145 του Κανονισμού της Βουλής, κάθε αναγκαία, κατά την κρίση της, έρευνα για την επίτευξη του σκοπού για τον οποίο συστάθηκε, έχοντας προς τούτο τις αρμοδιότητες των ανακριτικών αρχών καθώς και του εισαγγελέα πλημμελειοδικών, όπως το δικαίωμα κλήσης και εξέτασης μαρτύρων.

Για την επίτευξη του ανωτέρω σκοπού όμως της συνολικής διερεύνησης των ζητημάτων που έχουν προκύψει, διαχρονικά και διαρθρωτικά, σε σχέση με τη λειτουργία του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., μια κατ’ αντιπαράσταση εξέταση συγκεκριμένων μαρτύρων δεν παρίσταται πρόσφορο μέσο.

Πρόσφορη θα μπορούσε να είναι, αντιθέτως, μια τέτοια κατ’ αντιπαράσταση εξέταση, αν το ζητούμενο ήταν η διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών, οπότε όμως δεν θα είχε συσταθεί εξεταστική, αλλά προανακριτική επιτροπή, στο πλαίσιο όχι πλέον των ελεγκτικών, αλλά των δικαστικών αρμοδιοτήτων της Βουλής.

Στην προκειμένη περίπτωση, όμως, η Ολομέλεια της Βουλής δεν έχει προχωρήσει – στην πραγματικότητα, έχει απορρίψει – την πρόταση για τη σύστασης ειδικής κοινοβουλευτικής επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης σύμφωνα με το άρθρο 86 παρ. 3 του Συντάγματος και το άρθρο 156 του Κανονισμού της Βουλής.

Είναι η επιτροπή αυτή όμως, η προανακριτική επιτροπή, που διερευνά τα πραγματικά περιστατικά και τα αποδεικτικά μέσα προς τον σκοπό υπαγωγής των πραγματικών περιστατικών στις εφαρμοζόμενες ποινικές διατάξεις και διατύπωσης σαφούς πρότασης για την άσκηση ή μη ποινικής δίωξης, με αποτέλεσμα να είναι δυνητικά χρήσιμη προς αυτή την κατεύθυνση ακόμη και η κατ’ αντιπαράσταση εξέταση μαρτύρων.