ΝΔ κατά Κωνσταντοπούλου: «Η δήλωση της για τη Συρρεγέλα ήταν σεξιστική και μειωτική επίθεση»

Νέο μήνυμα εξέδωσε η Νέα Δημοκρατία, αναφορικά με τις «σεξιστικές», όπως τις αποκάλεσε, δηλώσεις της Ζωής Κωνσταντοπούλου προς τη βουλευτή της κυβέρνησεις Μαρία Συρρεγέλα, στην οποία είπε χαρακτηριστικά προηγουμένως «μη σκίσετε κανένα καλτσόν».

«Η δήλωση της Ζωής Κωνσταντοπούλου προς τη βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Μαρία Συρρεγέλα – «μη σκίσετε κανένα καλτσόν» – αποτελεί μια απροκάλυπτα σεξιστική και μειωτική επίθεση από μια πολιτικό που εμφανίζεται δήθεν ως πολέμια του σεξισμού», τονίζουν πηγές της Νέας Δημοκρατίας.

Και συνεχίζουν οι ίδιες πηγές: «Αντί για πολιτικό επιχείρημα, η κ. Κωνσταντοπούλου επέλεξε μια φράση που προσβάλλει ευθέως όλες τις γυναίκες που συμμετέχουν στη δημόσια ζωή. Η στάση της, μάλιστα, αναδεικνύει την απόλυτη υποκρισία μιας πολιτικού που καταγγέλλει δήθεν διαρκώς τους άλλους, ενώ η ίδια χρησιμοποιεί τα πιο παρωχημένα έμφυλα στερεότυπα».

Στην συνέχεια η Νέα Δημοκρατία αναφέρθηκε και στο γεγονός πως δεν υπήρξε καμία αντίδραση από την πλευρά των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ:

«Εντύπωση, πάντως, προκαλεί η απόλυτη σιωπή των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ και δη της Μιλένας Αποστολάκη και Ευαγγελίας Λιακούλη, οι οποίες δεν βρήκαν ούτε μία λέξη να πουν για μια τόσο καθαρή και απροκάλυπτη σεξιστική προσβολή. Η σιωπή αυτή ισοδυναμεί με ταύτιση», τόνισε.

«Αντιθέτως, ο ΣΥΡΙΖΑ, δια του Κώστα Μπάρκα, έσπευσε να καταγγείλει τη φράση της κ. Κωνσταντοπούλου, αναγνωρίζοντας τον προσβλητικό της χαρακτήρα. Η Νέα Δημοκρατία παραμένει σταθερή στη θέση ότι κάθε μορφή σεξισμού είναι απολύτως απαράδεκτη», προσθέτει.

«Σε μια περίοδο που η κοινωνία απαιτεί σοβαρότητα, σεβασμό και πολιτικό πολιτισμό, τέτοιες συμπεριφορές δεν μπορεί να γίνονται ανεκτές», καταλήγει.

Από την πλευρά του σε ανάρτησή του ο εισηγητής της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης, αναφέρει: «η χυδαία σεξιστική επίθεση της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου προς την @mariasyrengela εντός τη Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής αποτελεί ντροπή για το Κοινοβούλιο. Όποιος πιστεύει ότι μπορεί να το μετατρέπει σε προσωπικό του θέατρο προσβολών, είναι γελασμένος. Απαράδεκτη όμως και η στάση του @pasok, που επέλεξε για ακόμη μία φορά τη βολική σιωπή. Όταν η αξιοπρέπεια μπαίνει στο στόχαστρο, η ουδετερότητα είναι συνενοχή».

