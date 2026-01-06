ΝΔ: «Καταδικάζουμε την επίθεση που προκάλεσε υλικές ζημιές στα γραφεία στην Πεύκη»

Επίθεση από αγνώστους σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας (5/1) στα γραφεία της Β1 ΔΕΕΠ Βορείου Τομέα Αθηνών της Νέας Δημοκρατίας στην Πεύκη, με το κόμμα να καταδικάζει το συμβάν με νέα ανακοίνωσή του.
Από την επίθεση σημειώθηκαν μόνο υλικές ζημιές στις εγκαταστάσεις.
Ειδικότερα η ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου της Νέας Δημοκρατίας αναφέρει:
«Η Νέα Δημοκρατία καταδικάζει τη χθεσινοβραδινή επίθεση που προκάλεσε υλικές ζημιές στα γραφεία της Β1 ΔΕΕΠ Βορείου Τομέα Αθηνών στην Πεύκη και καλεί όλα τα κόμματα να πράξουν το ίδιο. Τα στελέχη μας δεν εκφοβίζονται ούτε πτοούνται από τέτοιου είδους ενέργειες θρασύδειλων τραμπούκων»
