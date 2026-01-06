Μενού

ΝΔ: «Καταδικάζουμε την επίθεση που προκάλεσε υλικές ζημιές στα γραφεία στην Πεύκη»

Η ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας για την επίθεση που σημειώθηκε στα γραφεία της στην Πεύκη, η οποία προκάλεσε μόνο υλικές ζημιές.

Γραφεία Νέας Δημοκρατίας
Γραφεία Νέας Δημοκρατίας | Eurokinissi
Επίθεση από αγνώστους σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας (5/1) στα γραφεία της Β1 ΔΕΕΠ Βορείου Τομέα Αθηνών της Νέας Δημοκρατίας στην Πεύκη, με το κόμμα να καταδικάζει το συμβάν με νέα ανακοίνωσή του.

Από την επίθεση σημειώθηκαν μόνο υλικές ζημιές στις εγκαταστάσεις.

Ειδικότερα η ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου της Νέας Δημοκρατίας αναφέρει:

«Η Νέα Δημοκρατία καταδικάζει τη χθεσινοβραδινή επίθεση που προκάλεσε υλικές ζημιές στα γραφεία της Β1 ΔΕΕΠ Βορείου Τομέα Αθηνών στην Πεύκη και καλεί όλα τα κόμματα να πράξουν το ίδιο. Τα στελέχη μας δεν εκφοβίζονται ούτε πτοούνται από τέτοιου είδους ενέργειες θρασύδειλων τραμπούκων»

