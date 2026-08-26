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Νέα βέλη Γεωργιάδη κατά Τσίπρα: «Προσπάθησε να κλείσει τους αντιπάλους του στη φυλακή»

Νέα επίθεση σε βάρος του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Άδωνις Γεωργιάδης, με αφορμή την επιλογή του πρώην πρωθυπουργού να εμφανιστεί πρώτος στη φετινή ΔΕΘ.

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Άδωνις Γεωργιάδης
Άδωνις Γεωργιάδης | GLOMEX / OPEN
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Σφοδρή κριτική άσκησε ο Άδωνις Γεωργιάδης στον Αλέξη Τσίπρα για την επιλογή του να εμφανιστεί πρώτος στις 2 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη, σπάζοντας την καθιερωμένη πολιτική παράδοση της ΔΕΘ.

Ο υπουργός επέμεινε στον χαρακτηρισμό «παλιόπαιδο» που είχε αποκαλέσει ξανά τον Αλέξη Τσίπρα. Μάλιστα ανέφερε πως ο πρώην πρωθυπουργός κάνει προεκλογική εκστρατεία με χρήματα που «δεν έχει δηλώσει ποτέ πού τα βρήκε».


«Όταν κάποιος αποφασίζει να παραβιάσει τους κανόνες για να κάνει αυτό που τον συμφέρει. Ναι, είναι παλιόπαιδο», είπε ο υπουργός Υγείας αναφερόμενος στη ΔΕΘ.

«Μιλάμε για έναν πρωθυπουργό που προσπάθησε να κλείσει τους πολιτικούς του αντιπάλους στη φυλακή με το ψέμα της Novartis με σκοπό να κερδίσει τις εκλογές και να έχει ζητήσει ποτέ μία συγγνώμη έκτοτε», είπε επίσης για τον Αλέξη Τσίπρα ο κ. Γεωργιάδης.

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