Νέα ένταση Πλεύρη – Δούκα: «Nα μην μου απαγορευτεί η είσοδος στους χώρους του δήμου»

Η αντιπαράθεση ανάμεσα στον Θάνο Πλεύρη και τον Χάρη Δούκα παίρνει νέα τροπή, μετά τη δημόσια κόντρα του υπουργού και του Δημάρχου για το street party του Δήμου Αθηναίων στο Γαλάτσι.

Με ανάρτησή του, ο Θάνος Πλεύρης τόνισε: «Ευελπιστώ το επόμενο βήμα να μην είναι η απαγόρευση μου στους χώρους του δήμου,επειδή διαφωνώ με το δήμαρχο» , αναζωπυρώνοντας μια κόντρα που ήδη είχε πάρει φωτιά

Η νέα ανάρτηση Πλέυρη

Από τη στιγμή που ο δήμος Αθηναίων απαγόρευσε στη χορωδία της λέσχης Φιλίας Αμπελοκήπων να έλθει να μου πει τα κάλαντα,επισκέφτηκα εγώ τα μέλη της για να τους δώσω τα δώρα.Ευελπιστώ το επόμενο βήμα να μην είναι η απαγόρευση μου στους χώρους του δήμου,επειδή διαφωνώ με το δήμαρχο. pic.twitter.com/MWMbAjMvoQ — Θάνος Πλεύρης (@thanosplevris) December 22, 2025

Όσα προηγήθηκαν

Η κόντρα ξεκίνησε όταν ο Θάνος Πλεύρης επέκρινε το street party που διοργάνωσε ο Δήμος Αθηναίων στην πλατεία Αγίου Ανδρέα στο Γαλάτσι, θεωρώντας ακατάλληλη την τοποθεσία μπροστά από εκκλησία κατά τις ημέρες των εορταστικών λειτουργιών.

Η ανάρτησή του, στην οποία έκανε λόγο για «ντροπιαστική επιλογή», προκάλεσε έντονη πολιτική αντιπαράθεση με τον Δήμαρχο Χάρη Δούκα, ο οποίος υπερασπίστηκε την εκδήλωση και τις επιλογές του Δήμου. Η νέα μπηχτή Πλεύρη έρχεται να ανεβάσει ξανά τους τόνους, δείχνοντας πως η σύγκρουση δεν πρόκειται να κοπάσει εύκολα.