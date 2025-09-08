Νέα κόντρα Γεωργιάδη - Πολάκη για τους εργαστηριακούς γιατρούς: «Έφυγαν τρέχοντας»

Νέα κόντρα ξέσπασε μεταξύ του Άδωνι Γεωργιάδη και του Παύλου Πολάκη με αφορμή τους εργαστηριακούς γιατρούς.

Με μια ανάρτηση στο Χ, ο υπουργός Υγείας, απαντά σε βίντεο που ανέβασε ο Παύλος Πολάκης, στο οποίο τον κατηγορεί ότι λέει ψέματα, ισχυριζόμενος ότι είναι εκείνος που είπε την αλήθεια στους εργαζομένους, ότι δηλαδή για τα χρέη τους υπεύθυνος είναι ο Πολάκης.

«Χθες ο @pavpol2222 αναφερόμενος στο επεισόδιο με κάποιους μικροβιολόγους στην ΔΕΘ: https://youtube.com/watch?v=QPReecTFCgc τόλμησε να ανεβάσει ένα βίντεο στο οποίο με μέμφεται, ότι είπα ψέματα και ότι αυτός ήταν ο “καλός Υπουργός” που τους προστάτεψε, ενώ εγώ ο “κακός” που τους κατέστρεψα.

Ο υπουργός συνέχισε λέγοντας:

«Εκεί, όμως εγώ τους ανέφερα την αλήθεια, ότι δηλ για τα χρέη τους και την καταστροφή τους από το υπέρογκο clawback ευθύνεται, όχι ο Γεωργιάδης αλλά ο Πολάκης. Επειδή αυτοί ξέρουν την αλήθεια, έφυγαν τρέχοντας μετά… Για να τα δούμε από την αρχή»

«Ως προς το ποιος θα έπρεπε να παραιτηθεί αγαπητέ Παύλο, πήρες την απάντηση σου από τα στοιχεία της καταστροφής που προκάλεσες» ανέφερε ο υπουργός καταληκτικά.

Χθες ο @pavpol2222 αναφερόμενος στο επεισόδιο με κάποιους μικροβιολόγους στην ΔΕΘ: https://t.co/loIplDtdN9 τόλμησε να ανεβάσει ένα βίντεο στο οποίο με μέμφεται, ότι είπα ψέματα και ότι αυτός ήταν ο «καλός Υπουργός» που τους προστάτεψε, ενώ εγώ ο «κακός» που τους κατέστρεψα:… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) September 8, 2025