Νέα πυρά Σαμαρά κατά Μητσοτάκη: «Δεν υπάρχουν επαγγελματίες ανησυχούντες, αλλά ερασιτέχνες εφησυχασμένοι»

Οι τέσσερις συμβάσεις μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και του αμερικανικού κολοσσού Chevron για έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων σε οικόπεδα νοτίως της Κρήτης και της Πελοποννήσου συζητούνται σήμερα στη Βουλή.

Νωρίτερα από το βήμα της Βουλής μίλησε ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος κατά την αρχή της τοποθέτησής του απάντησε στις πρόσφατες αιχμές του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για «επαγγελματίες ανησυχούντες».

«Αναρωτιέμαι, όταν μιλά ο πρωθυπουργούς για επαγγελματίες ανησυχούντες, ποιους εννοεί; Δεν θα ήθελα να πιστέψω ότι αναφέρεται σε δύο πρώην πρωθυπουργούς. Αν όμως έχουν δίκιο τα παπαγαλάκια του, θα πρέπει ο κ. Μητσοτάκης να ανησυχεί και μένω εδώ», δήλωσε ο κ. Σαμαράς.

«Θα μου κάνει εμένα μαθήματα η μεταλλαγμένη Νέα Δημοκρατία;» διερωτήθηκε ο πρώην πρωθυπουργός. «Δεν υπάρχουν επαγγελματίες ανησυχούντες, αλλά ερασιτέχνες εφησυχασμένοι».

Τη στιγμή εκείνη πήρε τον λόγο ο Σταύρος Παπασταύρου, επισημαίνοντας πως ο πρώην πρωθυπουργός δεν έχει σωστή πληροφόρηση, καθώς δεν προβλέπεται καμία δυνητική εκχώρηση κυριαρχικών δικαιωμάτων. «Αδικείτε τον εαυτό σας, δεν μπορούν να εκχωρηθούν έτσι κυριαρχικά δικαιώματα», απάντησε χαρακτηριστικά.

«Η διάταξη του α.30 είναι μια νομική πρόβλεψη που προστατεύει το δημόσιο συμφέρον. Σε κάθε περίπτωση, ο τελικός λόγος ανήκει στην πατρίδα μας, στο Δημόσιο. Δεν μπορούμε να βλέπουμε σκιές εκεί που υπάρχει φως», δήλωσε ο κ. Παπασταύρου.

«Σήμερα δεν σκοπεύω να εκφράσω τις ανησυχίες μου για την αισχροκέρδεια, τη διαφθορά, τις υποκλοπές, για τα πληρωμένα trolls, για το δημογραφικό, για τους παράνομους μετανάστες, για τη διαρκή υποχώρηση της μικρής και μεσαίας επιχειρηματικότητας και για τον κόσμο που χάνει καθημερινά την αγοραστική του δύναμη. Δεν θα εκφράσω για όλα αυτά τις ανησυχίες μου. Έτσι δεν θα στενοχωρηθεί ο πρωθυπουργός που μιλάει για ‘επαγγελματίες ανησυχούντες’» ανέφερε ξεκινώντας την ομιλία του ο κ. Σαμαράς και συνέχισε.

«Όταν λέει ‘επαγγελματίες ανησυχούντες’ τι εννοεί; Ότι κάποιοι ανησυχούν για οικονομικά οφέλη; Τα κυβερνητικά μέσα παραπέμπουν σε εμένα και τον κ. Καραμανλή. Δεν θα ήθελα να πιστέψω ότι κατηγορεί δύο πρώην πρωθυπουργούς ότι έχουν ως επάγγελμα την έκφραση εθνικών ανησυχιών. Αν όμως έχουν δίκιο τα παπαγαλάκια του, τότε το πράγμα αλλάζει γιατί τότε ο κ. Μητσοτάκης θα πρέπει να ανησυχεί και μένω εδώ».

Αναφερθείς στις διεθνείς εξελίξεις, υπογράμμισε πως «δυστυχώς ο πρωθυπουργός και η εξωτερική πολιτική δεν χαρακτηρίζονται από διορατικότητα αλλά μόνο από επικοινωνιακά σόου. Είναι το δόγμα του ‘όπου φυσάει ο άνεμος’, δηλαδή το δόγμα του ρηχού και του βραχυπρόθεσμου».

Ο κ. Σαμαράς σημείωσε ότι η Τουρκία αισθάνεται να χάνει τον ρόλο της στην περιοχή και βλέπει να απειλείται από το Ισραήλ και τους Κούρδους, ενώ χαρακτήρισε αμήχανη την Ευρώπη.

Για την Κύπρο, είπε ότι η μόνιμη συστάθμευση στο νησί ελληνικών και ευρωπαϊκών δυνάμεων είναι επιβεβλημένη. Όπως τόνισε, η παλιά αμυντική αρχιτεκτονική στην περιοχή μας δεν δουλεύει και η συστάθμευση θα είναι λύση αποδεκτή και από τις ΗΠΑ, κάτι που θα αποδυνάμωνε τη «Γαλάζια Πατρίδα» του Ερντογάν.

Ο κ. Σαμαράς χαρακτήρισε θετικές κινήσεις την αποστολή δυνάμεων στην Κύπρο και Patriot στην Κάρπαθο. Σημείωσε ωστόσο ότι η κυβέρνηση δεν αντέδρασε στην Κάσο. Τόνισε, δε, ότι οι κινήσεις που γίνονται δεν πρέπει να εξελιχθούν σε χειρονομίες εντυπωσιασμού, γιατί πρέπει να έχουμε πολιτική αξιόπιστη απέναντι στην Τουρκία και αφού λήξει ο συναγερμός στο Ιράν.

Επανέλαβε, δε, ότι απέναντι στην Τουρκία για την ώρα εκπέμπονται θολά και κατευναστικά μηνύματα, υπενθυμίζοντας ότι ο ίδιος για χρόνια μιλά για το δόγμα της αποτροπής. «Αυτό στην πολιτική δεν ονομάζεται ανησυχία, διορατικότητα ονομάζεται» τόνισε. «Φανταστείτε να ίσχυε σήμερα το σχέδιο Ανάν στην Κύπρο και να ήταν σήμερα Τουρκοκύπριος ο πρόεδρος. Θα μπορούσε η Ελλάδα να στείλει έστω και μισή φρεγάτα εκεί;» διερωτήθηκε.