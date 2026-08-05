Νέες αιχμές Αυγερινού για Καρυστιανού: «Η Ελπίδα πεθαίνει τελευταία, αλλά πεθαίνει...»

Λίγες ημέρες μετά την αποχώρησή του, ο πρώην εκπρόσωπος Τύπου της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία», Θανάσης Αυγερινός, εκπέμπει σήμα κινδύνου για το μέλλον του κόμματος. Με διαδικτυακή του ανάρτηση, διαπιστώνει χαρακτηριστικά ότι η «Ελπίδα πεθαίνει» και ζητά να ανοίξει ένας ψύχραιμος διάλογος για τα λάθη που οδήγησαν στο να μείνει εκτός του κόμματος σχεδόν ολόκληρο το κίνημα των Τεμπών.

Καιρός να συζητήσουμε άπαντες ήσυχα κι απλά τι έφταιξε, τι δεν πήγε καλά, τι έπρεπε να γίνει διαφορετικά και προπαντός γιατί ολόκληρο σχεδόν το μεγαλειώδες Κίνημα των Τεμπών έμεινε εκτός της «Ελπίδας», η οποία πεθαίνει μεν τελευταία, αλλά πεθαίνει... https://t.co/NodqErzVRQ — Avgerinos Thanassis (@AvgerinosMoscow) August 5, 2026

Η τοποθέτηση αυτή ήρθε σε συνέχεια μιας αιχμηρής κοινής ανακοίνωσης 22 πρώην στελεχών του κόμματος (μεταξύ των οποίων και ο κ. Αυγερινός). Οι υπογράφοντες ξεκαθαρίζουν ότι η αποχώρησή τους δεν οφείλεται σε προσωπικές φιλοδοξίες, αλλά συνιστά ξεκάθαρη «στάση αρχής».

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα, η ομάδα των «22» ξεκαθαρίζει το τοπίο, αρνούμενη κατηγορηματικά ότι η έξοδός τους υποκινήθηκε από κυνήγι «καρέκλας» και προσωπικές φιλοδοξίες. Αντιθέτως, ρίχνουν ευθέως τα βέλη τους στην ηγεσία, μιλώντας για αγεφύρωτες πολιτικές και οργανωτικές διαφορές.