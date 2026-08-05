Νέες αιχμές Αυγερινού για Καρυστιανού: «Η Ελπίδα πεθαίνει τελευταία, αλλά πεθαίνει...»

Λίγες ημέρες μετά την αποχώρησή του, ο πρώην εκπρόσωπος Τύπου της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία», Θανάσης Αυγερινός, εκπέμπει σήμα κινδύνου για το μέλλον του κόμματος. Με διαδικτυακή του ανάρτηση, διαπιστώνει χαρακτηριστικά ότι η «Ελπίδα πεθαίνει» και ζητά να ανοίξει ένας ψύχραιμος διάλογος για τα λάθη που οδήγησαν στο να μείνει εκτός του κόμματος σχεδόν ολόκληρο το κίνημα των Τεμπών.
Η τοποθέτηση αυτή ήρθε σε συνέχεια μιας αιχμηρής κοινής ανακοίνωσης 22 πρώην στελεχών του κόμματος (μεταξύ των οποίων και ο κ. Αυγερινός). Οι υπογράφοντες ξεκαθαρίζουν ότι η αποχώρησή τους δεν οφείλεται σε προσωπικές φιλοδοξίες, αλλά συνιστά ξεκάθαρη «στάση αρχής».
Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα, η ομάδα των «22» ξεκαθαρίζει το τοπίο, αρνούμενη κατηγορηματικά ότι η έξοδός τους υποκινήθηκε από κυνήγι «καρέκλας» και προσωπικές φιλοδοξίες. Αντιθέτως, ρίχνουν ευθέως τα βέλη τους στην ηγεσία, μιλώντας για αγεφύρωτες πολιτικές και οργανωτικές διαφορές.
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