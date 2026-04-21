Νέες «σφαλιάρες» Πολάκη με Κασσελάκη: «Το βάζεις στα πόδια - Δεν φαίνεσαι καν στις δημοσκοπήσεις»

Νέοι διαξιφισμοί μέσω διαδικτύου σημειώθηκαν ανάμεσα στους πρώην «συντρόφους» Παύλο Πολάκη και Στέφανο Κασσελάκη, με αφορμή τη δικαστική διαμάχη τους που ήταν προγραμματισμένη να ξεκινήσει την Τετάρτη (22/4).

Ο πρόεδρος του κόμματος «Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο» έγραψε στα social media πως ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε την αναβολή της αυριανής δίκης, προκαλώντας την έκρηξη του κ. Πολάκη.

«Ο Παύλος Πολάκης μόλις ζήτησε αναβολή για το αυριανό δικαστήριο. Εκείνο στο οποίο θα έπρεπε να αποδείξει ότι είμαι "απατεώνας". Κρίμα όταν φτάνει η ώρα της αλήθειας να το βάζει στα πόδια», έγραψε συγκεκριμένα ο κ Κασσελάκης.

Απάντηση Πολάκη: «Απατεωνίσκε, δεν φαίνεσαι καν στις δημοσκοπήσεις»

Δεν άργησε η οργισμένη και διάστικτη χαρακτηρισμών απάντηση από τον Παύλο Πολάκη, ο οποίος έγραψε:

«Το πόσο ΑΠΑΤΕΩΝΑΣ είσαι, φαίνεται από το γεγονός πως ο δικηγόρος μου ο Γιάννης Απατσίδης ζήτησε από τον δικό σου δικηγόρο τον κύριο Πελέκη αναβολή, επειδή έχει άλλο δικαστήριο, Ο ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΣΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΣΕ και τώρα βγαίνεις εσύ και κάνεις αυτήν την ανάρτηση!!!

Εγώ εκεί θα ήμουν, αν και επειδή ειναι αστικό δεν θα μπορούσα να μιλήσω! Θα μιλούσαν όμως οι μάρτυρες για το αληθές του χαρακτηρισμού! Είσαι απελπισμένος και φαίνεται!!!

Αυτή ειναι η μοίρα αυτών που έχουν ήδη καταδίκη για το ψεύτικο πόθεν έσχες, αυτών που κρύβουν τις οφσόρ στα Μάρσαλ και αυτών που αρχίζουν να μην ανιχνεύνται στις δημοσκοπήσεις!!! Εντάξει απατεωνίσκο;;;;».