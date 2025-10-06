Νέο βίντεο Μητσοτάκη στο TikTok: «Για πρώτη φορά στην Ελλάδα μπορείς να κλείσεις δωρεάν ραντεβού με γιατρό του ΕΣΥ»

Με τη λεζάντα «το ΕΣΥ αλλάζει», ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανάρτησε νέο βίντεο στο TikTok σχετικά με την αλλαγή στη διαδικασία κλεισίματος ραντεβού με γιατρούς του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

«Το ήξερες ότι για πρώτη φορά στην Ελλάδα μπορείς να κλείσεις δωρεάν ραντεβού με γιατρό του ΕΣΥ με ένα κλικ; Μπαίνεις στο finddoctors.gov.gr ή στο My Health App ή απλά καλείς στο 1566» εξήγησε αρχικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Η μεγάλη καινοτομία είναι ότι τώρα μπορείς να κλείσεις ραντεβού και στα εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων του ΕΣΥ. Διαλέγεις ειδικότητα, κλείνεις ραντεβού γρήγορα, εύκολα και κυρίως δωρεάν. Είναι μια επανάσταση στο ΕΣΥ και είμαι πολύ ικανοποιημένος γιατί στις δύο πρώτες μέρες εφαρμογής αυτής της τολμηρής πρωτοβουλίας κλείστηκαν πάνω από 100.000 ραντεβού και έγιναν πάνω από 300.000 τηλεφωνικές κλήσεις», σημειώνει σε βίντεο που δημοσίευσε στο TikTok ο πρωθυπουργός.

«Τώρα που προσθέσαμε και τα νοσοκομεία πήγαμε από τα 3.000.000 διαθέσιμα ραντεβού στα 10.000.000 διαθέσιμα ραντεβού. Και αν ακόμα έχετε κάποιες δυσκολίες να κλείσετε ραντεβού λίγο την υπομονή σας. Πολύ σύντομα το σύστημα θα ρολάρει τελείως. Το ΕΣΥ αλλάζει», καταλήγει στη δήλωσή του.