Νέο διάβημα της Ελλάδας στον ΟΗΕ για τη μουσουλμανική μειονότητα στη Θράκη: «Στόχος οι ίσες ευκαιρίες»

Ρηματική διακοίνωση υπέβαλε στις 30 Μαρτίου 2026 η Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στο Γραφείο του ΟΗΕ, προς το Γραφείο του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.
Σε αυτή, θέτει ζητήματα που αφορούν τη μουσουλμανική μειονότητα στη Θράκη. Μεταξύ άλλων, το κείμενο αναφέρει:
«Η Ελλάδα παραμένει σταθερά προσηλωμένη στη διασφάλιση των εκπαιδευτικών δικαιωμάτων της μουσουλμανικής μειονότητας στη Θράκη, με πλήρη σεβασμό της Συνθήκης της Λωζάνης του 1923.
Ο κεντρικός στόχος αυτής της πολιτικής είναι σαφής: να διασφαλιστεί ότι κάθε παιδί της μειονότητας θα απολαμβάνει εκπαίδευση της υψηλότερης δυνατής ποιότητας, η οποία θα του επιτρέπει την πλήρη συμμετοχή στην κοινωνία και ίσες ευκαιρίες για το μέλλον.
Η μουσουλμανική μειονότητα, η οποία αναγνωρίζεται ως θρησκευτική μειονότητα βάσει της Συνθήκης της Λωζάνης, αριθμεί περισσότερους από 120.000 Έλληνες πολίτες.
Τα μέλη της απολαμβάνουν όλα τα δικαιώματα που εγγυάται το Σύνταγμα και το ευρωπαϊκό δίκαιο, καθώς και ειδικές προστασίες στους τομείς της εκπαίδευσης, της θρησκείας και της κοινωνικής ζωής».
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