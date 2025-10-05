Νέο μέτωπο ανοίγει το ΠΑΣΟΚ με τον Βορίδη: «Γιορτάζει την παραγραφή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ»

Νέο μέτωπο αντιπαράθεσης έχει ανοίξει τις τελευταίες ώρες μεταξύ του Μάκη Βορίδη και του ΠΑΣΟΚ για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά το σχόλιο που έκανε ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, Κώστας Τσουκαλάς για την εμπλοκή του πρώην υπουργού της ΝΔ στην υπόθεση.

«Σήμερα, 5 Οκτωβρίου, πρέπει να πούμε χρόνια πολλά γιατί είναι η μέρα που γιορτάζει την παραγραφή των αδικημάτων του ο κ. Βορίδης», σχολίασε ο κ. Τσουκαλάς, όπως μεταφέρει ο ΣΚΑΙ.

Ειδικότερα, ανέφερε ότι «σήμερα φτάσαμε στην αποσβεστική προθεσμία, εντός της οποίας παραγράφεται το αδίκημα του κ. Βορίδη που προκύπτει από την υπογραφή του στην αύξηση των στρεμμάτων κατά 1 εκατομμύριο το 2019».

ΠΑΣΟΚ κατά Βορίδη: «Σπατάλησε χρόνο μέχρι την παραγραφή»

Σημείωσε ότι «η κυβέρνηση κατάφερε να σπαταλήσει τον χρόνο, να αρνηθεί την προανακριτική επιτροπή για μια από τις πράξεις του κ. Βορίδη, που κατά την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είχε ποινική διάσταση και ενδεχομένως θα οδηγούσε σε απόδοση ποινικών ευθυνών».

«Δυστυχώς για την αλήθεια, ευτυχώς για τη Νέα Δημοκρατία σήμερα γιορτάζουμε την παραγραφή αδικημάτων που τελικά δεν θα ελεγχθούν από τη δικαιοσύνη, επειδή όπως είπε η κυρία Κοβέσι η κυβέρνηση χρησιμοποίησε το άρθρο 86 ακριβώς για να μη φτάσουν πολιτικά πρόσωπα στη δικαιοσύνη», πρόσθεσε.

Βορίδης: «Εξυπνακίστικες ανακοινώσεις - Κανένα θέμα παραγραφής»

Απάντηση στα όσα δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ έδωσε λίγο αργότερα με ανάρτησή του στο Facebook ο Μάκης Βορίδης.

«Είδα πάλι μια εξυπνακίστικη ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ περί παραγραφής των δήθεν αδικημάτων μου», σημειώνει εισαγωγικώς ο κ. Βορίδης και υποστηρίζει:

«Να το ξαναπώ (αλλά αυτή θα είναι η τελευταία φορά, όποιος κατάλαβε, κατάλαβε): Θέμα παραγραφής ή εξαλείψεως αξιοποίνου τίθεται όταν μια υπόθεση δεν έχει κριθεί στην ουσία της.

Για τα αδικήματα που μου απέδιδε το ΠΑΣΟΚ και άλλα αριστερά κόμματα της αντιπολίτευσης, το αρμόδιο ποινικό Σώμα, δηλαδή η Βουλή, έκρινε και απέρριψε τις προτάσεις τους ως προδήλως αβάσιμες. Άρα τίποτε δεν παρεγράφη, γιατί οι προτάσεις τους απερρίφθησαν επί της ουσίας».

Ο κ. Βορίδης φυσικά αναφέρεται στις διαδικασίες κατά τις οποίες αποφάσισε και επικράτησε στη Βουλή η κυβερνητική πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας, καθώς η υπόθεσή του δεν ανελήφθη ποτέ από τη δικαιοσύνη.