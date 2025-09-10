Νέο Tik Tok Μητσοτάκη: «Ένα ακόμα καλό νέο μετά την πρόκριση της Εθνικής»

«Μετά από 19 χρόνια, το Final 4 της Euroleague επιστρέφει στην Ελλάδα», δήλωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε βίντεο που ανάρτησε στο TikTok.

Κρατώντας μια μπάλα μπάσκετ και με το «Eye of the Tiger» να παίζει υπόκρουση, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην πρόκριση της εθνικής ομάδας στα ημιτελικά του Eurobasket και ανακοίνωσε με ενθουσιασμό ότι το Final 4 θα φιλοξενηθεί στην Αθήνα, στο ΟΑΚΑ.

«Σήμερα έχουμε ένα ακόμη σπουδαίο νέο για το ελληνικό μπάσκετ», σημείωσε ο πρωθυπουργός, επισημαίνοντας ότι η διοργάνωση αυτή αποτελεί μια δικαίωση των προσπαθειών της κυβέρνησης να φέρει μεγάλες αθλητικές εκδηλώσεις στην Ελλάδα. Ευχήθηκε, επίσης, να δούμε και τις δύο ελληνικές ομάδες να φτάνουν στο Final 4 και τον τελικό.