Μενού

Νέο Tik Tok Μητσοτάκη: «Ένα ακόμα καλό νέο μετά την πρόκριση της Εθνικής»

Στην επιστροφή του Final 4 της Euroleague στην Ελλάδα αναφέρεται στο νέο του βίντεο στο Tik Tok ο πρωθυπουργός.

Reader symbol
Newsroom
μητσοτάκης
Στιγμιότυπο από το νέο Tik Tok του Κυριάκου Μητσοτάκη | Tik Tok/kyriakosmitsotakis_
  • Α-
  • Α+

«Μετά από 19 χρόνια, το Final 4 της Euroleague επιστρέφει στην Ελλάδα», δήλωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε βίντεο που ανάρτησε στο TikTok.

Κρατώντας μια μπάλα μπάσκετ και με το «Eye of the Tiger» να παίζει υπόκρουση, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην πρόκριση της εθνικής ομάδας στα ημιτελικά του Eurobasket και ανακοίνωσε με ενθουσιασμό ότι το Final 4 θα φιλοξενηθεί στην Αθήνα, στο ΟΑΚΑ.

«Σήμερα έχουμε ένα ακόμη σπουδαίο νέο για το ελληνικό μπάσκετ», σημείωσε ο πρωθυπουργός, επισημαίνοντας ότι η διοργάνωση αυτή αποτελεί μια δικαίωση των προσπαθειών της κυβέρνησης να φέρει μεγάλες αθλητικές εκδηλώσεις στην Ελλάδα. Ευχήθηκε, επίσης, να δούμε και τις δύο ελληνικές ομάδες να φτάνουν στο Final 4 και τον τελικό.

@kyriakosmitsotakis_

Το Final 4 της EuroLeague επιστρέφει στην Ελλάδα!

♬ original sound - Kyriakos Mitsotakis

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

ΠΟΛΙΤΙΚΗ