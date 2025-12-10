Μενού

Nέο Τik Tok Μητσοτάκη: «Μια ακόμα αδικία του νόμου Κατρούγκαλου τελειώνει οριστικά»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη νέα του ανάρτηση αναφέρεται στην κατάργηση της προσωπικής διαφοράς.

Reader symbol
Newsroom
Μητσοτακης-τικ-τοκ
Κυριάκος Μητσοτάκης | Tik Tok/kyriakosmitsotakis_
  • Α-
  • Α+

Στην κατάργηση της προσωπικής διαφοράς αναφέρεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο νέο του βίντεο στο Tik Tok. «Με νόμο του Υπουργείου Οικονομικών που ψηφίστηκε χθες, μια ακόμα από τις μεγάλες αδικίες του νόμου Κατρούγκαλου τελειώνει οριστικά» αναφέρει στην αρχή ο Πρωθυπουργός.

Συνεχίζει λέγοντας ότι «από 01/01/2026 η προσωπική διαφορά μειώνεται στο 50% και από το 2027 καταργείται πλήρως».

Τόνισε ότι αυτό το μέτρο σημαίνει ότι οι συνταξιούχοι θα αρχίσουν να βλέπουν αυξήσεις.

@kyriakosmitsotakis_

Τέλος η προσωπική διαφορά! Από 1η Ιανουαρίου 2026 μειώνεται στο μισό και από το 2027 καταργείται πλήρως.

♬ original sound - Kyriakos Mitsotakis

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΠΟΛΙΤΙΚΗ