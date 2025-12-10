Στην κατάργηση της προσωπικής διαφοράς αναφέρεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο νέο του βίντεο στο Tik Tok. «Με νόμο του Υπουργείου Οικονομικών που ψηφίστηκε χθες, μια ακόμα από τις μεγάλες αδικίες του νόμου Κατρούγκαλου τελειώνει οριστικά» αναφέρει στην αρχή ο Πρωθυπουργός.
Συνεχίζει λέγοντας ότι «από 01/01/2026 η προσωπική διαφορά μειώνεται στο 50% και από το 2027 καταργείται πλήρως».
Τόνισε ότι αυτό το μέτρο σημαίνει ότι οι συνταξιούχοι θα αρχίσουν να βλέπουν αυξήσεις.
