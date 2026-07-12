Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ: Ζητά δημοψήφισμα για να μην κατέβει το κόμμα στις εκλογές και να στηρίξει τον Αλέξη Τσίπρα

Η Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ με ανακοίνωσή της, υποστηρίζει ότι η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με σοβαρές κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις, όπως η ακρίβεια, η στεγαστική κρίση, η εργασιακή ανασφάλεια, η υποβάθμιση της δημόσιας υγείας και παιδείας, αλλά και η συρρίκνωση των δημοκρατικών δικαιωμάτων.

Στην ανακοίνωση εκφράζεται η εκτίμηση ότι μια ενδεχόμενη τρίτη κυβερνητική θητεία της Νέας Δημοκρατίας θα εντείνει τα προβλήματα, ενώ τονίζεται η ανάγκη για μια ισχυρή και ενωμένη προοδευτική παράταξη που θα αποτελέσει εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης.

Η Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ επισημαίνει ότι η πολυδιάσπαση του αριστερού και προοδευτικού χώρου ευνοεί την ενίσχυση της ακροδεξιάς και των αντιπολιτικών δυνάμεων, καλώντας όλες τις προοδευτικές δυνάμεις να αναλάβουν τις ιστορικές τους ευθύνες.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην πορεία του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, με την ανακοίνωση να χαρακτηρίζει τη σημερινή περίοδο ως μία από τις δυσκολότερες στην ιστορία του κόμματος. Παράλληλα, αποδίδονται εύσημα στον Σωκράτη Φάμελλο για την προσπάθεια ανασυγκρότησης του κόμματος μετά την περίοδο της προεδρίας του Στέφανου Κασσελάκη, ενώ σημειώνεται ότι η παραίτησή του επαναφέρει το κόμμα σε μια κρίσιμη καμπή.

Στο πλαίσιο αυτό, η Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ απορρίπτει, όπως αναφέρει, τις αποφάσεις που λαμβάνονται από μειοψηφίες ή κομματικούς μηχανισμούς και ζητά να αποφασίσουν τα ίδια τα μέλη για το μέλλον της παράταξης.

Για τον λόγο αυτό προτείνει την άμεση ενεργοποίηση των άρθρων 26 και 27 του Καταστατικού του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και τη διεξαγωγή εσωκομματικού δημοψηφίσματος.

Η πρόταση που εισηγείται προς τα μέλη είναι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ να μην καταρτίσει δικό του ψηφοδέλτιο στις επόμενες βουλευτικές εκλογές και να στηρίξει το ψηφοδέλτιο με επικεφαλής τον Αλέξη Τσίπρα, εκτιμώντας ότι αυτό μπορεί να συσπειρώσει την πλειοψηφία των αριστερών και προοδευτικών πολιτών.

Κλείνοντας, η Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ καλεί την Πολιτική Γραμματεία και την Κεντρική Επιτροπή να δώσουν τον λόγο στη βάση του κόμματος, υπογραμμίζοντας ότι οι αποφάσεις για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να ληφθούν από τα μέλη και όχι μέσα από εσωκομματικούς συσχετισμούς.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει τα εξής: «Η ελληνική κοινωνία και ιδιαίτερα η νέα γενιά βιώνουν μία εξαιρετικά δύσκολη περίοδο. Η ακρίβεια, η στεγαστική κρίση, η εργασιακή επισφάλεια, η υποβάθμιση της δημόσιας παιδείας και υγείας, καθώς και η διαρκής συρρίκνωση των δημοκρατικών δικαιωμάτων, συνθέτουν μια ασφυκτική πραγματικότητα. Την ίδια στιγμή, υπάρχει ο κίνδυνος η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για μία τρίτη τετραετία να συνεχίσει να καταληστεύει το Κράτος, προς όφελος της εγχώριας και μη ολιγαρχίας, και πάντα σε βάρος της λαϊκής τάξης.

Μάλιστα σε μια στιγμή που διαφαίνεται ότι εάν το κράτος δεν θωρακίστει επαρκώς και εγκαίρως απέναντι σε δημοσιονομικές και εξωτερικές απειλές, η γενιά μας ενδέχεται να γνωρίσει ακόμα μεγαλύτερες κρίσεις απ' ό,τι στο παρελθόν. Όλα τα παραπάνω, η μεγάλη πλειοψηφία του προοδευτικού κόσμου στην χώρα μας φαίνεται να τα έχει ήδη από καιρό αναγνωρίσει. Και κυρίως αναγνωρίζει ότι η Ελλάδα έχει αυτή τη στιγμή ανάγκη από ένα μεγάλο πολιτικό Mπιγκ Mπανγκ.

Η εγχώρια πολιτική σκηνή οφείλει να εκφραστεί από δύο μεγάλες αντίπαλες ιδεολογικές παρατάξεις: τη Δεξιά Παράταξη και την Αριστερή Παράταξη. Μέσα σε αυτή τη συγκυρία, οι δυνάμεις της αριστεράς οφείλουν να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων. Και πρωτίστως οφείλουν να σταθούν στο ύψος των ιστορικών τους ευθυνών. Οποιοσδήποτε συμβάλει στην περαιτέρω πολυδιάσπαση και αποσυσπείρωση του αριστερού και προοδευτικού χώρου, φέρει μέρος της ευθύνης για το πολιτικό κενό που ενδέχεται να δημιουργηθεί, το οποίο επιχειρείται παγκοσμίως να καλυφθεί από την ακροδεξιά και τις αντιπολιτικές δυνάμεις.

Το πραγματικό ερώτημα είναι πώς θα ξαναγίνει η Αριστερή Παράταξη δύναμη κοινωνικής ελπίδας και πολιτικής ανατροπής, πώς θα διαμορφωθεί ξανά μια εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης απέναντι στο καθεστώς Μητσοτάκη. Δεν πρέπει να χαθεί ούτε μία ψήφος που θα μπορούσε να συμβάλει στη διαμόρφωση μιας ισχυρής Κυβερνώσας Αριστεράς, απέναντι στη δεξιά και τις αντικοινωνικές πολιτικές της.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ βρίσκεται σήμερα ίσως στη δυσκολότερη καμπή της ιστορίας του. Μετά τη διαλυτική περίοδο που προηγήθηκε υπό την προεδρεία του Σ. Κασσελάκη, μια περίοδο που τραυμάτισε βαθιά το κόμμα, τα μέλη του και την κοινωνική του απεύθυνση, καταβλήθηκε φιλότιμη και συνεπής προσπάθεια ανασυγκρότησης από τον Πρόεδρο, Σωκράτη Φάμελλο, στον οποίο χρωστάμε ένα μεγάλο ευχαριστώ για το ήθος και την στάση του όλο αυτο το διάστημα. Μαζί με χιλιάδες μέλη και στελέχη επιχείρησε να κρατηθεί ζωντανή η ενότητα στον χώρο της Αριστεράς.

Σήμερα όμως, μετά την παραίτηση του από τη θέση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, βρισκόμαστε ξανά μπροστά σε μια κρίσιμη επιλογή. Θεωρούμε βαθιά προβληματική κάθε προσπάθεια επιβολής αποφάσεων μειοψηφιών πάνω στη βούληση της μεγάλης πλειοψηφίας των μελών του κόμματος. Τέτοιες λογικές δεν συνάδουν με τις δημοκρατικές και αριστερές μας παραδόσεις, και δίνουν ένα λανθασμένο παράδειγμα προς τη νέα γενιά για το τι σημαίνει συντροφικότητα, συλλογική πάλη και ανιδιοτελής προσφορά.

Η Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ βγαίνει, λοιπόν, μπροστά, για να δηλώσει ότι υπάρχει ένας διαφορετικός δρόμος από αυτόν της εσωστρέφειας και της περαιτέρω πολυδιάσπασης. Τα σημερινά αδιέξοδα δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν, ούτε με προσωπικές στρατηγικές, ούτε με λογικές κομματικής περιχαράκωσης. Προτείνουμε την άμεση ενεργοποίηση των άρθρων 26 και 27 του Καταστατικού του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία και την προσφυγή στα μέλη του κόμματος μέσω Δημοψηφίσματος.

Το κόμμα ανήκει στα μέλη του. Αυτά πρέπει να πάρουν την απόφαση για το μέλλον του και να δηλώσουν αν στηρίζουν ή όχι την παρακάτω πρόταση: Προτείνουμε να μην κατεβάσει ψηφοδελτιο ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στις επόμενες βουλευτικές εκλογές, και να στηρίξει το ψηφοδελτίο με επικεφαλής τον Αλέξη Τσίπρα, το οποίο δείχνει ότι συσπειρώνει την πλειοψηφία των αριστερών και προοδευτικών πολιτών της πατρίδας μας. Θεωρούμε ότι, υπό τις παρούσες συνθήκες, αυτή είναι η μόνη πραγματικά δημοκρατική και συλλογική επιλογή. Η απόφαση δεν μπορεί να ληφθεί ερήμην των μελών ούτε να αποτελέσει προϊόν συσχετισμών ομάδων και μηχανισμών πίσω από κλειστές πόρτες.

Η Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ καλεί την Πολιτική Γραμματεία και την Κεντρική Επιτροπή να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων, να υπερασπιστούν τη δημοκρατική λειτουργία του κόμματος και να δώσουν τον λόγο στη βάση. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ανήκει στα μέλη του, στους ανθρώπους που κράτησαν ζωντανό το κόμμα στις πιο δύσκολες στιγμές του και στους νέους και τις νεες που συνεχίζουν να πιστεύουν ότι η Αριστερά μπορεί ξανά να γίνει δύναμη ανατροπής, κοινωνικής δικαιοσύνης και ελπίδας.