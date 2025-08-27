Νίκη Κεραμέως: «Το 13ωρο μπορεί να αμοίβεται και +40% για κάθε ώρα» - Τι δήλωσε για το νέο νομοσχέδιο

Σε δημόσια διαβούλευση έχει τεθεί το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας, από τις 25 Αυγούστου με με τίτλο «Δίκαιη Εργασία για Όλους: Απλοποίηση της Νομοθεσίας – Στήριξη στον Εργαζόμενο – Προστασία στην Πράξη». Η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως μεταξύ άλλων μίλησε σήμερα (27/08) για τις νέες ρυθμίσεις.

Συγκεκριμένα, μιλώντες σήμερα (27/08) στο Open, έκανε λόγο για τη μείωση της ανεργίας τονίζοντας ότι: «Η ανεργία ήταν στο 18% πριν έξι χρόνια, τώρα πλέον βρίσκεται κάτω από το 8%. Έχουμε 500.000 νέες θέσεις εργασίας. Έχουμε λοιπόν και πολύ καλύτερα στοιχεία και ποσοτικά και ποιοτικά.

Πολλές περισσότερες θέσεις πλήρους απασχόλησης. Ο κατώτατος μισθός έχει ανέβει κατά 35%. Ο μέσος μισθός κατά 28%. Είναι όλα ιδανικά και ρόδινα; Όχι, έχουμε ακόμη πάρα πολύ δρόμο.

Αλλά όσοι δεν καταλαβαίνουν ότι όλες αυτές οι αλλαγές είναι προς όφελος των εργαζομένων, λυπάμαι αλλά αγνοούν βασικά στοιχειά της αγοράς εργασίας», υπογράμμισε αρχικά».

Νίκη Κεραμέως: Τι απαντά για την 13ωρη εργασία

Η Νίκη Κεραμέως μεταξύ άλλων απάντησε και για το περίφημο 13ωρο εργασίας. Μάλιστα, διευκρίνησε ότι δεν είναι μια νέα ρύθμιση στο νομοσχέδιο καθώς ισχύει από το 2023 και αλλάζει μόνο το ότι θα μπορεί να πραγματοποιείται σε έναν εργοδότη.

«Τώρα το περίφημο πια 13ωρο είναι κάτι καινούργιο; Όχι! Ισχύει από το 2023. Μπορείς να δουλεύεις σε δύο εργοδότες μέχρι 13 ώρα ανά ημέρα. Αφού λοιπόν ισχύει αυτό, γιατί να μη μπορώ να το κάνω αυτό πια στον ίδιο εργοδότη, για να μη μετακινούμαι και να παίρνω και +40% για κάθε ώρα.

Διαβάστε επίσης: ΓΣΕΕ για εργασιακό νομοσχέδιο: «Να αποσυρθούν τα άρθρα για τον χρόνο εργασίας και το 13ωρο»

Είναι στο πλαίσιο της Ευρωπαικής νομοθεσίας. Επίσης απαγορεύεται να δώσεις 13ωρο στον ίδιο εργαζόμενο για πάνω από 37 μέρες τον χρόνο. Αν παρανομήσεις σε αυτό ως εργοδότης και σε πιάσουν, τα πρόστιμα είναι πάρα πολύ μεγάλα. Υπάρχει κλάδος που εμφάνιζε 2 στους 3 ως μερικώς απασχολούμενους εργαζόμενους. Αυτό δεν υπάρχει πια. Αυξάνεται διαρκώς η πλήρης απασχόληση γιατί αυξάνονται οι έλεγχοι. Εμείς εφαρμόζουμε τις αλλαγές αυτές ακούγοντας και τους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις».

Πυρά Κεραμέως σε δηλώσεις Χριστίδη

Τις δηλώσεις του υπεύθυνου ΚΤΕ Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Παύλου Χρηστίδη, δεν άφησε ασχολίαστες η Νίκη Κεραμέως.

Υπενθυμίζεται ότι, ο Παύλος Χριστίδης, έκανε λόγο για «ξήλωμα εργασιακών δικαιωμάτων από τη ΝΔ» σε αναλυτική ανακοίνωση.

Η Υπουργός δήλωσε: «Ο ορισμός της πλήρους διαστρέβλωσης ενός νομοσχεδίου. Με θλίβει. Τι λέει το νομοσχέδιο. Το ακριβώς αντίθετο. Το νομοσχέδιο λέει ότι ο εργαζόμενος έχει το δικαίωμα να αρνηθεί. Αναρωτιέμαι αν η αξιωματική αντιπολίτευση έχει διαβάσει το νομοσχέδιο».