Νίκος Ακριτίδης: Πέθανε ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ

Πέθανε ο πρώην υπουργός και ιδρυτικό μέλος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ακριτίδης. Τι αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Νίκος Ακριτίδης
Νίκος Ακριτίδης | Eurokinissi / Γιάννης Μωυσιάδης
Πέθανε ο πρώην υπουργός και βουλευτής του ΠΑΣΟΚΝίκος Ακριτίδης, με το κόμμα να εκδίδει συλλυπητήρια ανακοίνωση.

Στη δήλωση του Γραφείου Τύπου του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής αναφέρεται:

«Ο Νίκος Ακριτίδης υπηρέτησε τη δημόσια ζωή και τη Δημοκρατική Παράταξη με συνέπεια, ήθος και αφοσίωση στις αξίες της δημοκρατίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης.

Υπήρξε ιδρυτικό μέλος του ΠΑΣΟΚ και διαδραμάτισε ενεργό ρόλο ως μέλος του πρώτου οργανωτικού κλιμακίου του Κινήματος για την Κεντρική Μακεδονία και μέλος της τριμελούς γραμματείας της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ Θεσσαλονίκης από το 1974 έως το 1977.

Από το 1977 μέχρι το 2000 εκλεγόταν βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης, ενώ διετέλεσε υπουργός Εμπορίου και Συγκοινωνιών. Ο Νίκος Ακριτίδης ήταν ένας πολιτικός με καθαρό λόγο, σταθερές αξίες και ουσιαστικό ενδιαφέρον για τα προβλήματα των πολιτών. Τον αποχαιρετούμε με σεβασμό και θλίψη. Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στους οικείους του».

