Ιδιαίτερα ευδιάθετος εμφανίστηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κατά την περιήγησή του στα περίπτερα της 90ής ΔΕΘ.
Όπως μεταδίδει το Orange Press Agency, ο κ. Ανδρουλάκης συνομίλησε με δεκάδες πολίτες και επαγγελματίες, φωτογραφήθηκε με αρκετούς ενώ έκανε και επίδειξη των δυνατοτήτων του στο πινγκ πονγκ, καθώς μέσα σε λίγα λεπτά έκανε ένα εντυπωσιακό «καρφί» στον αντίπαλό του, προκαλώντας τα επιφωνήματα των παρευρισκόμενων.
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δοκίμασε και ένα μη αλκοολούχο κοκτέιλ, σημειώνοντας ότι είναι «καλύτερο από τη ρακή, πιο ελαφρύ», ενώ σε άλλο περίπτερο, στην προτροπή να ρίξει ένα σουτ, τόνισε ότι πλέον δεν μπορεί να βάλει γκολ λόγω… χιαστού.
Δείτε βίντεο του Orange Press Agency:
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