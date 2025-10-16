Νίκος Ανδρουλάκης: «Χρειαζόμαστε ένα νέο Ελσίνκι στα ελληνοτουρκικά»

Με σφοδρή κριτική προς τον Πρωθυπουργό, ο Νίκος Ανδρουλάκης από το βήμα της Βουλής χαρακτήρισε «προσβολή» την αποτυχία της συνάντησης Μητσοτάκη–Ερντογάν στη Νέα Υόρκη, ζητώντας ένα «Νέο Ελσίνκι» για την αντιμετώπιση της τουρκικής επιθετικότητας και θέτοντας ερωτήματα για το ιδιοκτησιακό καθεστώς της Μονής Σινά.

«Ο κ. Τραμπ καθιστούσε τον Ερντογάν εγγυητή της ασφάλειας κι εμείς ντεκόρ μαζί με άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Πού ήταν η κυβέρνηση το προηγούμενο διάστημα;» διερωτήθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης, υποστηρίζοντας πως στάση της Ελλάδας ήταν «η μονομερής ταύτιση με τον σφαγέα Νετανιάχου».

«Αυτοί που δεν έβλεπαν σήμερα τα νεκρά παιδιά των Παλαιστινίων, είναι οι ίδιοι που δεν έβλεπαν τα εκατομμύρια εκτοπισμένων Εβραίων», είπε κατηγορώντας την «ακροδεξιά πτέρυγα» της Ν.Δ., όπως είπε.

«Τα ίδια πρόσωπα υποστηρίζουν ότι κακώς αναγνωρίζουμε το Διεθνές Δικαστήριο. Είναι αυτό η επίσημη της κυβέρνησης και της Ν.Δ.; Αξίζει να μάς πείτε κ. Μητσοτάκη αν συμφωνείτε με αυτές τις ανοησίες».

Για τη Μονή Σινά, ο Νίκος Ανδρουλάκης σχολίασε: «Κινδύνευσε ποτέ η Αγία Αικατερίνη να γίνει τζαμί; Μήπως μπερδεύεστε με την Αγία Σοφία; Ηταν άλλο το πρόβλημα εδώ. Εχετε να ενημερώσετε τι βήματα του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της Μονής»;