Νίκος Ανδρουλάκης: «Χρειαζόμαστε ένα νέο Ελσίνκι στα ελληνοτουρκικά»

Με σφοδρή κριτική προς τον Πρωθυπουργό, ο Νίκος Ανδρουλάκης από το βήμα της Βουλής χαρακτήρισε «προσβολή» την αποτυχία της συνάντησης Μητσοτάκη–Ερντογάν στη Νέα Υόρκη, ζητώντας ένα «Νέο Ελσίνκι» για την αντιμετώπιση της τουρκικής επιθετικότητας και θέτοντας ερωτήματα για το ιδιοκτησιακό καθεστώς της Μονής Σινά.
«Ο κ. Τραμπ καθιστούσε τον Ερντογάν εγγυητή της ασφάλειας κι εμείς ντεκόρ μαζί με άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Πού ήταν η κυβέρνηση το προηγούμενο διάστημα;» διερωτήθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης, υποστηρίζοντας πως στάση της Ελλάδας ήταν «η μονομερής ταύτιση με τον σφαγέα Νετανιάχου».
«Αυτοί που δεν έβλεπαν σήμερα τα νεκρά παιδιά των Παλαιστινίων, είναι οι ίδιοι που δεν έβλεπαν τα εκατομμύρια εκτοπισμένων Εβραίων», είπε κατηγορώντας την «ακροδεξιά πτέρυγα» της Ν.Δ., όπως είπε.
«Τα ίδια πρόσωπα υποστηρίζουν ότι κακώς αναγνωρίζουμε το Διεθνές Δικαστήριο. Είναι αυτό η επίσημη της κυβέρνησης και της Ν.Δ.; Αξίζει να μάς πείτε κ. Μητσοτάκη αν συμφωνείτε με αυτές τις ανοησίες».
Για τη Μονή Σινά, ο Νίκος Ανδρουλάκης σχολίασε: «Κινδύνευσε ποτέ η Αγία Αικατερίνη να γίνει τζαμί; Μήπως μπερδεύεστε με την Αγία Σοφία; Ηταν άλλο το πρόβλημα εδώ. Εχετε να ενημερώσετε τι βήματα του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της Μονής»;
- «Από γκάφα σε γκάφα ο φίλος μου ο Αλέξης»: Το σχόλιο Γεωργιάδη για το βιβλίο Τσίπρα
- Τα φιλτράκια των τσιγάρων είναι «μπίζνα» - Έρευνα αποδεικνύει ότι είναι απάτη της καπνοβιομηχανίας
- «Δεν μίλησα για 30 χρόνια»: Το άγνωστο τρίτο πρόσωπο πίσω από το sex tape της Πάμελα Άντερσον και του Τόμι Λι
- Ποιος ήταν ο Σταύρος Δημοσθένους που δολοφονήθηκε στην Κύπρο: Περιπλέκεται το «κουβάρι» του φόνου
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.