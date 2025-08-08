Νίκος Ανδρουλάκης: «Η απώλεια της Λένας Σαμαρά μας συγκλόνισε»

«Η ξαφνική απώλεια της αγαπημένης κόρης του Αντώνη και της Γεωργίας Σαμαρά μας συγκλόνισε. Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια. Κουράγιο και δύναμη. Η σκέψη μου είναι μαζί τους», έγραψε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.

Η ξαφνική απώλεια της αγαπημένης κόρης του Αντώνη και της Γεωργίας Σαμαρά μας συγκλόνισε.

Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια.

Κουράγιο και δύναμη.

Η σκέψη μου είναι μαζί τους. — Nikos Androulakis (@androulakisnick) August 7, 2025

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, η 34χρονη Λένα Σαμαρά το απόγευμα της Πέμπτης μεταφέρθηκε με επιληπτική κρίση στο «Σισμανόγλειο Νοσοκομείο» αλλά επειδή δεν υπήρχε νευρολόγος για να αντιμετωπίσει το περιστατικό στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».

Εκεί, ωστόσο, υπέστη και δεύτερη επιληπτική κρίση και την ώρα που οι γιατροί προσπαθούσαν να τη διασωληνώσουν έπαθε ανακοπή!

Οι γιατροί του νοσοκομείου προσπάθησαν να κρατήσουν στη ζωή τη Λένα Σαμαρά αλλά δεν τα κατάφεραν παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που κατέβαλαν.