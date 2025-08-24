Νίκος Ανδρουλάκης: Με επιστολή ζητά την αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους

Σε μια κίνηση με έντονο πολιτικό και διπλωματικό αποτύπωμα, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, καταθέτει αύριο επιστολή προς τον Πρόεδρο της Βουλής, με την οποία ζητεί τη διεξαγωγή ειδικής συνεδρίασης για την επικαιροποίηση και επιβεβαίωση του ομόφωνου Ψηφίσματος της 22ας Δεκεμβρίου 2015.

Το εν λόγω Ψήφισμα αφορά την προώθηση της αναγνώρισης του Κράτους της Παλαιστίνης από την Ελλάδα, καθώς και την ανάληψη κάθε δυνατής διπλωματικής προσπάθειας για την άμεση έναρξη απευθείας ειρηνευτικών συνομιλιών.

Την πρωτοβουλία αυτή είχε εξάλλου ανακοινώσει ο Νίκος Ανδρουλάκης στη συνεδρίαση της Ολομέλειας πριν τη διακοπή των εργασιών, στις 31 Ιουλίου, όταν είχε σχετικά δηλώσει:

«Αμέσως μόλις ανοίξει η Βουλή να επιβεβαιώσουμε και να επικαιροποιήσουμε το ομόφωνο ψήφισμα της Βουλής των Ελλήνων, το ψήφισμα του 2015.

Καθαρά λόγια, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας.

Και αμέσως μετά να αναλάβουμε πρωτοβουλίες για την αναγνώριση του Παλαιστινιακού Κράτους, στο πλαίσιο της λύσης των δύο κρατών, όπως λένε και τα ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Τη μόνη δίκαιη, τη μόνη βιώσιμη λύση για την ειρηνική συνύπαρξη των λαών σε αυτήν την πολύπαθη περιοχή.

Είναι ο μόνος τρόπος η χώρα μας να φύγει από ένα κάδρο απαξίωσης, που μπήκε με ευθύνη του Πρωθυπουργού».

