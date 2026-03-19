Νίκος Ανδρουλάκης: Μήνυμα από το TikTok για ειρήνη στη Μέση Ανατολή και μέτρα κατά της ακρίβειας

Με ένα νέο δυναμικό βίντεο στο TikTok, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, τοποθετείται για τις κρίσιμες εξελίξεις μετά την προσύνοδο των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών στις Βρυξέλλες. Ο Ανδρουλάκης στέλνει διπλό μήνυμα: αφενός για την ανάγκη ανάληψης ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών ειρήνευσης στη Μέση Ανατολή και αφετέρου για την επιτακτική προστασία της ελληνικής οικονομίας από τις παρενέργειες του πολέμου.

Ο κΑνδρουλάκης άσκησε δριμεία κριτική στην κυβερνητική πολιτική, χαρακτηρίζοντας τα επιδόματα ως «αντίδωρα» που προέρχονται από την υπεραπόδοση των φόρων εις βάρος των πολιτών. Αντί των προσωρινών λύσεων, πρότεινε μια δέσμη θεσμικών παρεμβάσεων με άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινότητα:

Μείωση του ΕΦΚ και του ΦΠΑ στα καύσιμα για όσο διαρκεί η κρίση.

Αυστηροί έλεγχοι στην αγορά, ώστε η μείωση των φόρων να περάσει απευθείας στον καταναλωτή και όχι στα μεσάζοντα κέρδη.

Συλλογική ευρωπαϊκή δράση για τη σταθερότητα στην περιοχή, προκειμένου να αναχαιτιστούν οι διεθνείς πληθωριστικές πιέσεις.

«Την Ελλάδα που αξίζουμε, θα την κερδίσουμε μαζί», καταλήγει στο μήνυμά του, υπογραμμίζοντας πως η κοινωνική συνοχή απαιτεί σοβαρό σχεδιασμό και όχι αποσπασματικές παροχές.