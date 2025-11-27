Νίκος Ανδρουλάκης: «Ψευδείς οι αναφορές του Τσίπρα στο βιβλίο για τη Φώφη Γεννηματά»

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, τοποθετήθηκε σήμερα (27/11) αρχικά για τη Νέα Δημοκρατία και τις νέες αποκαλύψεις με φόντο το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ, και στη συνέχεια για το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, και τις αναφορές του στην Φώφη Γεννηματά.

Συγκεκριμένα, σε συνέντευξη του στον Real FM, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής ανέφερε στην αρχή πως είναι αναγκαίο να συζητάμε με τους κοινωνικούς εταίρους, αφήνωντας αιχμές για την κυβέρνηση Μητσοτάκη.

«Γι’ αυτό και ακριβώς πριν ένα χρόνο, στις 27 Νοεμβρίου 2024, πήρα την πρωτοβουλία και κάλεσα τους κοινωνικούς εταίρους για να συζητήσουμε.

Η Νέα Δημοκρατία, λοιπόν, κάνει ένα δειλό βήμα. Πρέπει να γίνουν πολλά ακόμα. Επτά χρόνια κυβερνά η Νέα Δημοκρατία. Καλώς τους και ας άργησαν.

Επτά χρόνια δεν έπρεπε να έχουν πάρει κάποιες πρωτοβουλίες; Διότι εδώ υπάρχουν και θέματα τα οποία δεν μπαίνουν στο τραπέζι, όπως είναι ο καθορισμός του κατώτατου μισθού μετά από διαπραγμάτευση των κοινωνικών εταίρων. Δηλαδή, πάλι είμαστε μια ευρωπαϊκή εξαίρεση, όπου η κυβέρνηση είναι αυτή που θα ανακοινώνει -πάντα με το βλέμμα στην κάλπη- τον κατώτατο μισθό» σημείωσε.

Ανδρουλάκης για βιβλίο Τσίπρα: «Ψευδείς οι αναφορές για τη Φώφη Γεννηματά»

Σχολιάζοντας το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, ο κύριος Ανδρουλάκης επισήμανε το σοβαρό ηθικό ζήτημα που προκύπτει με τις ψευδείς αναφορές του στη Φώφη Γεννηματά: «Τον έχει διαψεύσει εν ζωή η αείμνηστη Φώφη Γεννηματά, το Γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ είχε τότε εκδώσει επίσημη ανακοίνωση και συνεχίζει να επιμένει σε ένα ψέμα, με το οποίο τι θέλει να πει; Ότι δεν ήταν επιλογή του ο Καμμένος; Μα, από την πρώτη στιγμή αγκαλιά με τον Καμμένο ήταν στο Ζάππειο. Τι θέλει, λοιπόν, να πει ο ποιητής και για ένα άνθρωπο που δεν είναι πια στη ζωή;» υπογράμμισε.

Προσέθεσε ότι ο κ. Τσίπρας «έγινε πρωθυπουργός λέγοντας στον ελληνικό λαό ότι με εκείνον δεν θα υπάρχει μνημόνιο. Έφτιαξε ένα κεντρικό αφήγημα -που ήταν καθαρό-, ότι σκίζει το μνημόνιο. Αυτά είναι τα θέματα που πρέπει να απαντηθούν σε μία αποτίμηση: Το μεγάλο ψέμα, η μεγάλη απάτη και οι σοβαρές επιπτώσεις τους στη ζωή των πολιτών».

Ο κ. Ανδρουλάκης χαρακτήρισε τη διαφθορά και την αναξιοπιστία ως πολύ σημαντικά προβλήματα στη πολιτική ζωή του τόπου. «Εάν είχα κάνει τη ζημιά στη χώρα που έχουν κάνει ο κ. Μητσοτάκης με τον κ.Τσίπρα, δεν θα μπορούσα να πιω καφέ στο Σύνταγμα. Κάποιοι, λοιπόν, έχουν ισχυρές πλάτες και ισχυρή προστασία» ανέφερε και σημείωσε:

Ανδρουλάκης: «Η Νέα Δημοκρατία πρέπει να φύγει χθες»

«Με αυτά που κάνει η Νέα Δημοκρατία πρέπει να φύγει χθες. Όχι αύριο, χθες! Γι’ αυτό αγωνιζόμαστε. Για να φύγει αυτή η κυβέρνηση. Η λύση είναι αυτοί που έκαναν πανίσχυρη τη Νέα Δημοκρατία; Δηλαδή, το 41% πώς προήλθε; Από παρθενογένεση; Συγκρίθηκε η Νέα Δημοκρατία με τον ΣΥΡΙΖΑ του κ. Τσίπρα και ο λαός είπε 17% – 41%.

Έχει λοιπόν κριθεί αυτό το game. Η Νέα Δημοκρατία πρέπει να φύγει και πρέπει να υπάρχει μια ισχυρή δημοκρατική παράταξη. Γι’ αυτό καλώ κάθε άνθρωπο, είτε είναι πολιτικό στέλεχος, είτε είναι η κοινωνία των πολιτών, να δώσουμε μαζί αυτόν τον αγώνα στις επόμενες εθνικές εκλογές. Να νικήσουμε τη Νέα Δημοκρατία, έστω και με μια ψήφο, και βάσει του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, που είναι καθαρό, χωρίς λαϊκισμό, με καθαρά πρόσωπα, φρέσκα πρόσωπα, να υπάρχει μια άλλη ηθική διακυβέρνηση, με σχέδιο για τον τόπο».

«Βολεύει τη Νέα Δημοκρατία να λέει: “εντάξει, δεν τα καταφέραμε καλά, αλλά υπάρχουν και τα χειρότερα του 2015”. Διότι, μάλλον, αυτό είναι το παιχνίδι που στήνεται από πλευράς της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί, ποιος είναι ο πραγματικός αντίπαλος ενός κόμματος; Το κόμμα που του παίρνει ψήφους. Ε, το μόνο κόμμα που παίρνει ψήφους από την Νέα Δημοκρατία, είναι το ΠΑΣΟΚ» υπογράμμισε ο Ν. Ανδρουλάκης.