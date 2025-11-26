Λαφαζάνης για «Ιθάκη»: «Το βιβλίο είναι πολιτική αυτοκτονία για τον Τσίπρα - Περιπαίζει τον ελληνικό λαό»

Το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα με τίτλο «Ιθάκη», εκτός από τους καθημερινούς αναγνώστες, δεν έχει ξεφύγει από το σχολιασμό των πολιτικών προσώπων στη χώρα. Σήμερα, ο Παναγιώτης Λαφαζάνης, μίλησε με τη σειρά του, για το απόσπασμα στο οποίο τον αναφέρει ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Αρχικά, ο κύριος Λαφαζάνης, μιλώντας σε εκπομπή της ΕΡΤ, αναφέρθηκε στο γεγονός ότι ο πρώην πρωθυπουργός αποκάλεσε «σύντροφο» τον Ντμίτρι Μεντβέντεφ, ενώ υποστήριξε ότι δεν ζήτησε δάνειο από τον Βλαντίμιρ Πούτιν, καθώς όπως ισχυρίστηκε είχε συνάψει συμφωνία με τη Ρωσία προκειμένου να περάσει αγωγός φυσικού αερίου από την Ελλάδα.

Όπως είπε δεν έχει διαβάσει ολόκληρο το βιβλίο λόγω του όγκου του αλλά το «κατακεραύνωσε» λέγοντας πως ο πρώην πρωθυπουργός «δεν το έχει γράψει με μαεστρία».

«Δεν μου τράβηξε καθόλου την προσοχή. Είναι ένα βιβλίο, λυπάμαι που το λέω που δεν έχει καμία ελκυστικότητα. Δεν έχει αφήγηση, δεν έχει κάποιο αισθητικό ενδιαφέρον. Πετάει κάποια συναισθηματικά δήθεν για να σπάσει τη μονοτονία της περιγραφής, τα οποία όμως δεν προκαλούν και την καλύτερη δυνατή αίσθηση. Φαίνονται ότι είναι εμβόλιμα χωρίς να έχουν καμία σημασία», είπε χαρακτηριστικά.

Σε ερώτηση για το σε ποια κατηγορία θα κατέτασσε το βιβλίο, ο κύριος Λαφαζάνης απάντησε: «Μάλλον στην επιστημονική φαντασία, αλλά αποτυχημένη επιστημονική φαντασία».

«Είναι γελοιότητα ότι περισσότερο η συζήτηση περιστρέφεται σε ανούσια πράγματα που δεν έχουν κανένα ενδιαφέρον», προσέθεσε.

Λαφαζάνης: «Δεν συνάντησα τον Θεοδωράκη και δεν είπα σύντροφο τον Μεντβέντεφ»

Αναφερόμενος στη συνάντηση που είχε με τον τότε επικεφαλής του «Ποταμιού», Σταύρο Θεοδωράκη στο Μέγαρο Μαξίμου απάντησε πως δεν θυμάται να τον έχει συναντήσει.

«Εγώ δεν τον είδα τον Θεοδωράκη. Μπορεί να μην θυμάμαι. Δεν θυμάμαι ούτε τη φράση ούτε τίποτα. Από κει και πέρα η απάντηση που υποτίθεται του έδωσα είναι ένα αστείο», υποστήριξε.

Για την περίφημη προσφώνηση «σύντροφε» στον Ντμίτρι Μεντβέντεφ επίσης ανέφερε ότι δεν το είπε πότε, καθώς δεν τον συνάντησε κατ’ ιδίαν.

«Δεν καταλαβαίνω ποια είναι η πολιτική του σημασία. Από τον Αλέξη Τσίπρα το περίμενα τέτοιες δυστυχώς μεταχειρίσεις ότι εγώ είπα τον Μεντβέντεφ “σύντροφο”.

Πρώτον δεν τον είπα. Δεύτερον δεν είχα συνάντηση με τον Μεντβέντεφ. Αυτό που δείχνουν στη φωτογραφία ως συνάντηση είναι 25 άτομα σε ένα πολύ μεγάλο τραπέζι.

Είναι όλη η αντιπροσωπεία η ελληνική από τη μία πλευρά και όλη η ρωσική από την άλλη. Σ’ αυτές τις αντιπροσωπείες γίνεται μένα μικρό γεύμα υποδοχής και λέγονται φιλοφρονήσεις κι όχι ουσία. Ο μόνος που διερωτάται κάτι τέτοιο είναι ο κύριος Τσίπρας.

Πρέπει να γνωρίζετε ότι ο Μεντβέντεφ ήταν πρώην στέλεχος του ΚΚΣΕ. Εκεί μεγάλωσε, εκεί ανδρώθηκε πολιτικά κι ο Πούτιν το ίδιο. Δεν έχουν κατεδαφίσει το παρελθόν της Σοβιετικής Ένωσης. Θεωρούν ως συνέχεια τη δική τους πολιτική εξέλιξη. Διαφορετική πολιτική, αλλά συνέχεια και τιμούν πάρα πολλά πράγματα που έγιναν επί Σοβιετικής Ένωσης. Επομένως δεν υπάρχει καμία περίπτωση να θεωρήσει υποατομική την εκφώνηση “σύντροφε” ο Μεντβέντεφ ή ο Πούτιν κτλ.

Ίσα ίσα από έναν ξένο μάλλον θα το θεωρήσουν και φιλοφρόνηση. Δεν το χρησιμοποίησα. Εδώ έχουμε γκρεμίσει τα πάντα κι ασχολούμαστε αν είπα εγώ σύντροφο τον Μεντβέντεφ και αν θίχτηκε. Μπορεί να το δουν όλοι οι συντάκτες και να γελάνε μ’ αυτό που γράφει ο Τσίπρας», είπε χαρακτηριστικά.

«Αυτοί που είναι νοήμονες καταλαβαίνουν ότι αυτό είναι θετικό. Αν το θεωρεί αυτός καταγγελία, αυτός επωμίζεται κατηγορίες κι όχι εγώ. Να μου λέει επίσης ότι είμαι εκτός πραγματικότητας, που επέμενα στις δεσμεύσεις του ΣΥΡΙΖΑ να υλοποιηθούν και εντός της πραγματικότητας ήταν αυτός που τις μετάλλαξε που έκανε τα αντίθετα», προσέθεσε.

Η συμφωνία με τη Ρωσία το 2015

Ο κύριος Λαφαζάνης αναφέρθηκε και στο περίφημο ταξίδι του στη Ρωσία και απάντησε στο αν ζήτησε οικονομική ενίσχυση από τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Βεβαίως και ζητήσαμε. Κατ’ αρχάς πήγαμε στη Μόσχα με δικιά μου πρωτοβουλία και αφού είχα κάνει μεγάλη προεργασία για την οποία είχε πλήρη άγνοια ο Τσίπρας. Άγνοια γιατί δεν ήθελε να προσεγγίσει καθόλου το θέμα, ήθελε να το χρησιμοποιήσει μόνο για διαπραγματευτικούς λόγους. Είχα κάνει μία μεγάλη προετοιμασία, είχα καταλήξει σε μία συμφωνία.

Θα πέρναγε από την Ελλάδα ένας πολύ μεγάλος αγωγός, ο μεγαλύτερος της Ευρώπης με ρωσικό φυσικό αέριο. Αυτός ο αγωγός θα πέρναγε από τη Μαύρη Θάλασσα, από την ευρωπαϊκή Τουρκία, Θράκη, ελληνική Θράκη, Μακεδονία και από εκεί Κεντρική Ευρώπη. Να σημειώσουμε ότι τότε ο Ερντογάν δεν ήθελε αυτός ο αγωγός να περάσει από την ευρωπαϊκή Τουρκία.

Γιατί δεν τον ήθελε; Γιατί ήταν ευρωατλαντιστής φανατικός. Ήθελε να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ήταν πολύ φιλοαμερικανός εκείνη την περίοδο, το 2015. Επομένως δεν ήθελε να πάει κόντρα στους Αμερικάνους», είπε αρχικά.

«Είχα κάνει μία συμφωνία που ήταν σωτήρια για τη χώρα γιατί η συμφωνία θα κατέληγε να παίρνουμε τεράστια ποσά από τα τέλη διέλευσης του αγωγού και θα είχαμε τον αγωγό 50-50 με τη Ρωσία», προσέθεσε και υποστήριξε ότι «ο κ. Τσίπρας δεν έδινε σημασία στο περιχεόμενο της συμφωνίας, έδινε σημασία στην κίνηση γιατί ήταν αποφασισμένος να μην εγκρίνει τη συμφωνία. Αυτή η συμφωνία δόθηκε στη δημοσιότητα, την υπέγραψα με τον Αλεξάντερ Νόβακ, υπουργό Ενέργειας της ρωσικής ομοσπονδίας και τώρα αντιπρόεδρο της ρωσικής κυβέρνησης.

Η συμφωνία αυτή που αναβάθμιζε και έδινε έσοδα στην Ελλάδα, τα περισσότερα έσοδα που θα έπαιρνε το Δημόσιο από επιχείρηση θα ήταν από αυτή τη συμφωνία. 2 δισ. το κόστος, η μεγαλύτερη επένδυση που είχε γίνει ποτέ», προσέθεσε και κατηγόρησε τον πρώην πρωθυπουργό ότι «περιπαίζει τον ελληνικό λαό».

«Όταν έφυγα από το υπουργείο η συμφωνία παράμενε και έπρεπε να εφαρμοστεί. Την πέταξε στον κάλαθο των αχρήστων, δηλαδή εξαπάτησε τους Ρώσους», υποστήριξε και ισχυρίστηκε ότι δεν ζητάς 300 εκατ. από τον Πούτιν, καθώς είναι «ψιλικατζίδικο ποσό».

«Η Ρωσία έναντι αυτής της συμφωνίας θα μας έδινε ένα ποσό 3-5 δισ. ευρώ, 300 εκατ. δεν ζητάς από τον Πούτιν, είναι ψιλικατζίδικα πράγματα. Από έναν εφοπλιστή να ζητήσεις δάνειο 400 εκατ. θα στα δώσει. Προφανώς η άγνοιά του έφτασε σε αυτό το σημείο.

Δεν ζητάγαμε 300 εκατ., ζητάγαμε 3-5 δισ. κι εκεί ο Πούτιν ήταν ο θετικός και πώς θα τα παίρναμε μόλις ξεκινάγαμε τον αγωγό. Επειδή δεν μπορούσαν να δοθούν δάνεια στην Ελλάδα από τρίτη χώρα λόγω των μνημονίων, αυτά τα λεφτά θα τα έδινε ως προκαταβολή έναντι των κερδών της συμμετοχής της ελληνικής εταιρείας, η οποία ήταν δημόσια και αυτή θα τα μεταβίβαζε στο ελληνικό κράτος», είπε χαρακτηριστικά.

Λαφαζάνης για βιβλίο Τσίπρα: «Πολιτική αυτοκτονία η Ιθάκη»

Ακόμα ανέφερε ότι δεν έχει «τίποτα προσωπικό με τον Αλέξη Τσίπρα», αλλά «πολιτικά είμαι στον αντίποδα. Προφανώς καταγγέλλω όλη την προσπάθεια που έκανε την κυβερνητική, η οποία όχι απλώς ζημίωσε τον τόπο, τον κατέστρεψε κυριολεκτικά κι αν δεν σταματήσουμε να εφαρμόζουμε τους μνημονικούς νόμους δεν έχουμε μέλλον ως χώρα».

Ακόμα χαρακτήρισε «πολιτική αυτοκτονία» την «Ιθάκη» και τόνισε ότι εξυπηρετεί πολιτικές σκοπιμότητες.

«Αυτό που έκανε με το βιβλίο υποτίθεται ότι το έκανε για να διαφημίσει και να προλειάνει το έδαφος για το κόμμα που θέλει να φτιάξει. Αυτό το βιβλίο είναι μία πολιτική αυτοκτονία για τον Τσίπρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει τελειώσει. Δεν υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ, έχει επανέλθει σε ποσοστά προ της ανόδου του και δεν ξέρω αν θα μπει και στη Βουλή. Δεν νομίζω ότι θα μπορεί να επιβιώσει», είπε χαρακτηριστικά.