Νίκος Δένδιας από Κύπρο: «Θα συζητήσουμε την άμυνα της ΕΕ»

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, σε νέες δηλώσεις μετά την Άτυπη Σύνοδο των υπουργών Άμυνας της ΕΕ στη Λευκωσία, τόνισε: «Σήμερα, στο πλαίσιο του Συμβουλίου Υπουργών Άμυνας της ΕΕ, θα συζητήσουμε πέραν από την Ουκρανία, τα ζητήματα ασφάλειας και ελευθερίας της ναυσιπλοΐας. Στο πλαίσιο αυτό, η επιχείρηση Ασπίδες, της οποίας η Ελλάδα ασκεί τη διοίκηση, έχει μια πολύ κεντρική σημασία: o ρόλος τον οποίο θα έχει η διεύρυνση της εντολής και βεβαίως, η ασφάλεια όσων συμμετέχουν σε αυτήν».

Στην συνέχεια ο Νίκος Δένδιας σημείωσε: «Θα συζητήσουμε τα ζητήματα που αφορούν την αμυντική στρατηγική της ΕΕ, την ενιαία άμυνά μας, το πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα βραχίονα συμπληρωματικό στο ΝΑΤΟ, βασισμένο στο άρθρο 42 παρ. 7 της Συνθήκης [της ΕΕ], δηλαδή της αντίληψης για την αμοιβαία συνδρομή, την αμοιβαία βοήθεια, την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη».

«Ως καταληκτική παρατήρηση», πρόσθεσε, «επειδή τελειώνει και η Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ, να πω ότι για έναν Έλληνα υπουργό είναι πάντα συγκινητικό να βρίσκεται εδώ, στη Λευκωσία, στην πρωτεύουσα του Κυπριακού Ελληνισμού, τη στιγμή που η Κύπρος, η Κυπριακή Δημοκρατία ασκεί την Προεδρία της ΕΕ, της ενιαίας ευρωπαϊκής μας οικογένειας».