Νίκος Δένδιας για «Ατζέντα 2030»: «Το αμυντικό μας αποτύπωμα στη Θράκη έχει μεγαλώσει»

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, χθες, Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, παρέστη στην ετήσια εκδήλωση της Διοικούσας Επιτροπής Εκλογικής Περιφέρειας (ΔΕΕΠ) Ροδόπης της Νέας Δημοκρατίας για την κοπή της βασιλόπιτας.

«Στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης το αμυντικό αποτύπωμα στη Θράκη έχει μεγαλώσει. Οι Ένοπλες Δυνάμεις έχουν μετακινήσει ανθρώπινους και αμυντικούς πόρους προς τη Θράκη. Και αυτό θα συνεχιστεί», δήλωσε.

Στην εκδήλωση μίλησαν επίσης ο βουλευτής Ροδόπης της Νέας Δημοκρατίας Ευριπίδης Στυλιανίδης, ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χριστόδουλος Τοψίδης, ο αναπληρωτής γραμματέας Οργανωτικού της Νέας Δημοκρατίας στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Βασίλης Πολιτειάδης, και η πρόεδρος της ΔΕΕΠ Ροδόπης της Νέας Δημοκρατίας Παρασκευή Ελευθεριάδου.

Δένδιας: Τα πέντε επίπεδα της «Ασπίδας του Αχιλλέα»

Για τις αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις είπε ότι η «Ασπίδα του Αχιλλέα» που όπως γνωρίζουμε από τη μυθολογία είχε πέντε επίπεδα.

«Πέντε διαφορετικά επίπεδα με παραστάσεις. Εμείς ετοιμαζόμαστε να αντιμετωπίσουμε ως ενοποιημένη πρόκληση πέντε διαφορετικούς χώρους. Τη στεριά, τη θάλασσα, τον αέρα, το διάστημα και τον κυβερνοχώρο» ανέλυσε.

«Εάν αυτά όλα δεν τα ενοποιήσουμε και δεν τα αντιμετωπίσουμε μαζί, τότε δεν θα καταφέρουμε κάτι. Η «Ασπίδα του Αχιλλέα» είναι ένα ενοποιημένο σύστημα που ενώνει όλους τους αισθητήρες, οπουδήποτε και αν βρίσκονται.

Όλα τα σημεία αντίληψης, οπουδήποτε και αν είναι, από το μάτι του στρατιώτη μέχρι την κάμερα στον Έβρο, μέχρι το ραντάρ της φρεγάτας «Κίμων» που πλέει με τη βοήθεια του Θεού στο Αιγαίο, τα μεταφέρει σε ένα ενιαίο κέντρο. Το ενιαίο κέντρο το οποίο λειτουργεί με τεχνητή νοημοσύνη, κατηγοριοποιεί τις απειλές, προτεραιοποιεί τις απειλές και προτείνει το ποιό μέσο χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε για να αντιμετωπίσουμε την απειλή» συμπλήρωσε.

Και ξεκαθάρισε: «Πίσω και πέρα από κάθε σύστημα, κυρίες και κύριοι, είναι οι άνθρωποι. Και χωρίς αυτούς δεν κάνουμε το παραμικρό. Είμαστε λαϊκό κόμμα. Μας νοιάζει ο μέσος Έλληνας. Πέρα από την «Ατζέντα 2030» που αφορά την «Ασπίδα του Αχιλλέα», υπάρχει ένα κομμάτι της «Ατζέντας 2030» που αφορά τα στελέχη, τους ανθρώπους, τους αξιωματικούς, τους υπαξιωματικούς, τους ΕΠΟΠ, ακόμα και τους οπλίτες, τους κληρωτούς που υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Εκεί φτιάχνουμε το καλύτερο δίκτυο ενίσχυσης και προστασίας της Στρατιωτικής Οικογένειας. Και το φτιάχνουμε ως υπόδειγμα για όλο το δημόσιο. Όχι μόνο για το υπουργείο Εθνικής Άμυνας».