Νίκος Ρωμανός: Άμεση αποφυλάκιση ζητά η Νέα Αριστερά - Οργή με την απόφαση της ανακρίτριας

Ο Νίκος Ρωμανός βρίσκεται κρατούμενος αυτές τις ώρες για πάνω από έναν χρόνο, μετά την άνευ απτών στοιχείων προφυλάκισή του για το περιστατικό της έκρηξης στους Αμπελόκηπους, το 2024.

Τώρα, με την ονόματι δικαιοσύνη να δίνει παράταση στην κράτησή του που θα ανέλθει σε συνολικά 18 μήνες, οι δικηγόροι του αλλά και αλληλέγγυοι χώροι ζητούν την αποφυλάκισή του, σε μία υπόθεση που δεν πηγαίνει πουθενά.

«Η παράταση της προφυλάκισης του Νίκου Ρωμανού χωρίς κανένα νέο επιβαρυντικό στοιχείο, αποτελεί ευθεία αμφισβήτηση του τεκμηρίου αθωότητας και μια ωμή επίδειξη κρατικής δύναμης», τονίζει η Νέα Αριστερά σε ανακοίνωσή της με αφορμή την τελευταία απόφαση της ανακρίτριας να επικυρώσει την εξάμηνη παράταση των κατηγορούμενων για την υπόθεση των Αμεπλοκήπων.

Νίκος Ρωμανός: «Δεν υπάρχουν στοιχεία εναντίον του»

«Για έναν χρόνο, η Δικαιοσύνη δεν έχει παρουσιάσει στοιχεία που να συνδέουν τον Ρωμανό με την υπόθεση των Αμπελοκήπων. Αντιθέτως, το μόνο που επιβεβαιώνεται είναι η εμμονή ενός κατασταλτικού μηχανισμού που λειτουργεί ως πολιτικό εργαλείο στα χέρια της κυβέρνησης», τονίζει το κόμμα σε ανακοίνωσή του.



Η Νέα Αριστερά απαιτεί:

την άμεση αποφυλάκιση του Νίκου Ρωμανού,

του Νίκου Ρωμανού, την πλήρη διαφάνεια στην υπόθεση.

«Το τεκμήριο αθωότητας δεν είναι προαιρετικό. Είναι θεμελιώδες δημοκρατικό δικαίωμα», υπενθυμίζει η Νέα Αριστερά.