Novartis: Ο Άδωνις Γεωργιάδης στην Ευελπίδων για να καταθέσει - «Είναι next level τα ψέματά τους»

Στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων έφτασε λίγο πριν τις 11:00 ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος θα καταθέσει σήμερα στη δίκη για την υπόθεση Novartis.

Αναφερόμενος μάλιστα στη Μαρία Μαραγγέλη, μία εκ των δύο κατηγορουμένων και πρώην προστατεόμενη μάρτυρα, δήλωσε ότι το «ψέμα τους έχει πάει σε άλλο level. Ήρθε στο πρωτόδικο δικαστή ριο και είπε ότι δεν έχει φράγκο, ενώ στον λογαριαμσό της στην Ελβετία βρέθηκαν εκατομμύρια ευρώ».

Όπως εξήγησε ο υπουργός, ο λόγος που αποάσισε να καταθέσει στο Εφετείο, είναι η δικαστική εξέλιξη στην υπόθεση που προέκυψε μετά το πόρισμα Βουρλιώτη, βάσει του οποίου οι μάρτυρες ελέγχονται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, αναφέρει η ΕΡΤ.