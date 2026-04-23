Ντομπρόβσκις σε Μητσοτάκη: «Η Ελλάδα συγκαταλέγεται σήμερα στις ευρωπαϊκές οικονομίες με τις καλύτερες επιδόσεις»

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Οικονομίας και Παραγωγικότητας, Εφαρμογής και Απλούστευσης Βάλντις Ντομπρόβσκις.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι οικονομικές επιπτώσεις μιας παρατεταμένης κρίσης στη Μέση Ανατολή στην ευρωπαϊκή οικονομία, η ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, καθώς και η απορρόφηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Επίτροπος Ντομπρόβσκις παρέδωσε στον Πρωθυπουργό τον φάκελο με την έγκριση της εκταμίευσης της 7ης δόσης από τα κονδύλια του ΤΑΑ που δικαιούται η Ελλάδα, ύψους 1,18 δισεκατομμυρίων ευρώ.

«Είναι χαρά μου που βρίσκομαι και πάλι εδώ και σας ευχαριστώ που μοιραστήκατε μαζί μας αυτή την εικόνα, διότι πράγματι η Ελλάδα συγκαταλέγεται σήμερα στις ευρωπαϊκές οικονομίες με τις καλύτερες επιδόσεις. Σε αυτό συνέβαλαν επίσης, σε μεγάλο βαθμό, τα κονδύλια της ΕΕ, τα οποία παραμένουν στη χώρα για να στηρίξουν κρίσιμες επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις προκειμένου να υλοποιηθούν.

Είμαι, λοιπόν, στην ευχάριστη θέση να επιβεβαιώσω σήμερα την 7η πληρωμή στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ύψους 1,18 δισ. ευρώ. Απ’ ό,τι γνωρίζω, θα πραγματοποιηθεί ειδική τελετή για τον σκοπό αυτό. Αυτό αντανακλά τη θετική πρόοδο της Ελλάδας όσον αφορά το φιλόδοξο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της χώρας, το οποίο, με σχεδόν 36 δισ. ευρώ, αποτελεί το μεγαλύτερο εθνικό σχέδιο στην ΕΕ αναλογικά με το ΑΕΠ.

Ο χρόνος τρέχει, οπότε όλα τα εναπομείναντα ορόσημα και στόχοι πρέπει να υλοποιηθούν έως τα τέλη Αυγούστου 2026 και οι τελευταίες αιτήσεις πληρωμής πρέπει να υποβληθούν έως τα τέλη Σεπτεμβρίου. Επομένως, τώρα πρέπει πραγματικά να επικεντρωθούμε στην υλοποίηση και να αξιοποιήσουμε πλήρως τις ευκαιρίες που προσφέρει ο μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας», ανέφερε ο Βάλντις Ντομπρόβσκις.

Από την πλευρά του ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε: «Είναι χαρά μου που σας καλωσορίζω και χαίρομαι που θα έχουμε ανακοινώσεις όσον αφορά την 7η πληρωμή στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Πιστεύω ότι αυτό αποτελεί απόδειξη της εξαιρετικής δουλειάς που έχουμε επιτελέσει, με τη στήριξή σας, ώστε το NextGenerationEU να αποτελέσει μεγάλη επιτυχία για την ελληνική οικονομία. Πιστεύω ότι μόλις ολοκληρωθεί το πρόγραμμα -και θα ολοκληρωθεί εγκαίρως όσον αφορά όλες τις δεσμεύσεις που έχουμε αναλάβει- και μόλις εξετάσουμε τον συνολικό αντίκτυπο που θα έχει, πιστεύω ότι θα καταγραφεί ως μια μεγάλη ευρωπαϊκή επιτυχία.

Και βέβαια, είμαστε επίσης αρκετά ικανοποιημένοι από τη συνολική απόδοση της οικονομίας. Συνεχίζουμε να εκπλήσσουμε τους εαυτούς μας ευχάριστα όσον αφορά τα πρωτογενή πλεονάσματα. Αυτό μας παρέχει επίσης κάποιο δημοσιονομικό περιθώριο για στοχευμένα και προσωρινά μέτρα. Χθες ανακοινώσαμε ένα πακέτο μέτρων που εντάσσεται ακριβώς σε αυτή τη λογική. Και ελπίζουμε ότι η κρίση στη Μέση Ανατολή θα εκτονωθεί σχετικά σύντομα και δεν θα χρειαστεί να εμπλακούμε σε περαιτέρω συζητήσεις σχετικά με επιπλέον μέτρα ή μια διαφορετική ευρωπαϊκή προσέγγιση.

Συνολικά όμως, η Ελλάδα παραμένει απόλυτα προσηλωμένη στο οικονομικό της πρόγραμμα. Πιστεύω ότι πρέπει να τονιστεί ότι είναι η πρώτη φορά στη μεταδικτατορική ιστορία της χώρας που παρατηρούμε σταθερή μείωση του χρέους μας. Αυτό δεν έχει συμβεί ποτέ στο παρελθόν. Πιστεύω ότι αποτελεί κληρονομιά όχι μόνο για τη δική μας αλλά και για την επόμενη γενιά.

Και το επιτυγχάνουμε δημιουργώντας παράλληλα πρωτογενή πλεονάσματα, υγιείς ρυθμούς ανάπτυξης, θέσεις εργασίας και έχοντας καλύτερες επιδόσεις από τις περισσότερες χώρες της Ευρώπης.

Επομένως, πιστεύω ότι αυτό αποτελεί απόδειξη της επιτυχίας της οικονομικής πολιτικής και θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι δεν θα υπάρξουν αποκλίσεις από αυτή την πολιτική δημοσιονομικής πειθαρχίας, διότι ακριβώς αυτή η πολιτική θέτει τα θεμέλια πάνω στα οποία βασίζεται ολόκληρη η οικονομική μας προσέγγιση».