Ντόρα Μπακογιάννη: «Η Γαλάζια Πατρίδα είναι ρωγμή εμπιστοσύνης και κλιμάκωση στην ένταση

Στο ζήτημα της «Γαλάζιας Πατρίδας» αναφέρθηκε στην ομιλία της η πρόεδρος της επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής, πρώην υπουργός Εξωτερικών, Ντόρα Μπακογιάννη, στο πλαίσιο του ετήσιου συνεδρίου με θέμα «Εθνικό Σχέδιο Δράσης υπό συνθήκες παγκόσμιας αβεβαιότητας», που διοργανώνει ο Κύκλος Ιδεών σε συνεργασία με το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών.

«Το νομοσχέδιο δεν το έχουμε ακόμα δει, περιμένω να δω τι πραγματικά θα πουν. Σε κάθε περίπτωση αναμφισβήτητα είναι μια ρωγμή εμπιστοσύνης, ίσως αυτό είναι το πιο σημαντικό, και μια κλιμάκωση στην ένταση», τόνισε η κ. Μπακογιάννη, ενώ στη συνέχεια ανέφερε:

«Η Τουρκία πάντοτε είχε την ανασφάλεια της περικύκλωσης, το οποίο είναι περίεργο πράγμα για μια τόσο μεγάλη χώρα. Και επειδή θυμάται, έχει αυτού του είδους τις ευαισθησίες. Θεωρεί λοιπόν, ότι οι συμμαχίες της Ελλάδας, όλο αυτόν τον τελευταίο καιρό, είναι συμμaχίες που περικυκλώνουν την Τουρκία. Η Ελλάδα δεν έχει κανένα σκοπό να κάνει καμία επιθετική κίνηση προς την Τουρκία.

Το ότι θα αμυνθεί η Ελλάδα σε περίπτωση επίθεσης είναι άλλο πράγμα από το να επιτεθεί. Αυτό δημιουργεί μια ανασφάλεια μαζί με το θαλάσσιο χωροταξικά και με την εσωτερική κατάσταση στην Τουρκία σήμερα, όπου η αντιπολίτευση επιτίθεται στην κυβέρνηση και μέσα στις κινήσεις της κυβέρνησής της είναι και αυτό το νομοσχέδιο».

Είπε ακόμη για τα ελληνοτουρκικά: «Η πραγματικότητα είναι ότι έχουμε κοινή άποψη, τα κόμματα που έχουμε κυβερνήσει. Το πολιτικό σύστημα δεν μπορεί να μην συνομιλεί και να μην έχει διαύλους επικοινωνίας».

Παράλληλα, σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν, σημείωσε: «Δεν ξέρουμε αν υπάρχει περίπτωση να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ τον επόμενο μήνα. Ο Ρούτε λέει τώρα ότι ενδεχομένως το ΝΑΤΟ να στείλει πλοία να συνοδεύουν πλοία στο Ιράν. Εγώ το θεωρώ παντελώς αδύνατον να γίνει αυτό. Δεν πιστεύω ότι δύναμη του ΝΑΤΟ θα κάνει αυτό που δεν τολμούν να κάνουν οι Αμερικανοί».

Επίσης, η κ. Μπακογιάννη έκανε ειδική αναφορά στη Συμφωνία των Πρεσπών, τονίζοντας ότι στις συνομιλίες που είχε στο παρελθόν με τον Γκρουέφσκι για τα ζητήματα της εθνότητας και της γλώσσας, υπήρχε ένα πιθανό modus vivendi για τα δύο αυτά θέματα, με λύσεις που είχαν προταθεί για διατυπώσεις «citizens of» και «makedonski».

Σχετικά με την εξωτερική πολιτική, επισήμανε χαρακτηριστικά ότι «εμείς οι μαθητές του Ελευθερίου Βενιζέλου, λέμε πάντοτε ότι στην εξωτερική πολιτική, αυτό το οποίο χρειάζεται είναι ευελιξία, πολλές συμμαχίες, να ξέρεις πού πας και τι γυρεύεις, και κατά το δυνατόν να αποφεύγεις τον λαϊκισμό, ο οποίος είναι η κατάρα της φυλής».

Τέλος, για τα δύο νέα κόμματα, η κ.Μπακογιάννη σχολίασε: «Δεν πιστεύω ότι κανένας πολίτης, σήμερα στην Ελλάδα, είναι ανάμεσα στο να ψηφίσει τον Μητσοτάκη ή τον Τσίπρα. Ο πολυκερματισμός στην Ελλάδα είναι πολύ δύσκολο στην διαχείρισή του φαινόμενο. Πρέπει να μας προβληματίσει πολύ. Θα παρακολουθήσουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τα δύο νέα κόμματα που θα ιδρυθούν».