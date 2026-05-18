Πώς απαντά η Αθήνα στην Άγκυρα για τη «Γαλάζια Πατρίδα» - Οι Patriot και τα ανοιχτά μηνύματα

Η ολοκλήρωση της έκτακτης ανάπτυξης των αντιαεροπορικών συστημάτων Patriot σε στρατηγικά σημεία της ελληνικής επικράτειας σηματοδοτεί μια νέα φάση στον αμυντικό σχεδιασμό. Κατά τη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εξωτερικών και Άμυνας (ΚΥΣΕΑ) την Δευτέρα 18 Μαΐου, αποφασίστηκε η επιστροφή του «βαρύ πυροβολικού» της ελληνικής αεράμυνας στις μόνιμες βάσεις του, κλείνοντας έναν κύκλο αυξημένης επιφυλακής που είχε ανοίξει στις αρχές Μαρτίου.

Το παρασκήνιο της έκτακτης ανάπτυξης

Η προσωρινή μετακίνηση των συστοιχιών πραγματοποιήθηκε εν μέσω ραγδαίων γεωπολιτικών εξελίξεων. Το βάρος της σύγκρουσης στο Ιράν, σε συνδυασμό με τη γενικότερη αστάθεια στην Ανατολική Μεσόγειο και τις κοινές επιχειρήσεις ΗΠΑ - Ισραήλ, οδήγησαν σε νατοϊκό αίτημα για την άμεση ενίσχυση της αντιαεροπορικής «ομπρέλας».

Στο πλαίσιο αυτό, οι συστοιχίες είχαν αναπτυχθεί σε δύο νευραλγικά σημεία. Στην Κάρπαθο, ενισχύοντας την άμυνα στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Διδυμότειχο, καλύπτοντας επιπλέον και την αεράμυνα της Βουλγαρίας, ικανοποιώντας σχετικό αίτημα της Σόφιας.

Τι είναι οι Patriot

Τα συστήματα Patriot αποτελούν κεντρικό πυλώνα προστασίας για την Πολεμική Αεροπορία. Στα σημεία όπου είχαν τοποθετηθεί, παρείχαν αυξημένη δυνατότητα αναχαίτισης εναέριων απειλών και βαλλιστικών πυραύλων μεγάλης εμβέλειας, θωρακίζοντας ταυτόχρονα κρίσιμες υποδομές.

Οι Patriot χαρακτηρίζονται ως σύστημα «μακρού πλήγματος» και όχι άμυνας σημείου, γεγονός που καθιστά την επιχειρησιακή τους αξία κρίσιμη για την ελληνική αεράμυνα, καθώς δημιουργούν μια «ομπρέλα» άμυνας περιοχής που καλύπτει μεγάλα τμήματα της επικράτειας.

Αξίζει να σημειωθεί πως η συστοιχία της Καρπάθου αποτελεί μία από τις μονάδες που οι σύμμαχοι ζητούσαν επίμονα από την Ελλάδα την τελευταία διετία για να σταλεί στην Ουκρανία. Ωστόσο, η Αθήνα έχει επαναλάβει σε όλα τα επίπεδα ότι, παρά τη σημαντική βοήθεια που έχει ήδη παράσχει στην Ουκρανία, δεν μπορεί να αποδυναμώσει την εθνική άμυνα σε μια περίοδο όπου η απειλή παραμένει ενεργή και οι ανάγκες των Ενόπλων Δυνάμεων είναι αυξημένες.

Πέραν της επαναφοράς των πυραυλικών συστημάτων, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του ΚΥΣΕΑ, σύμφωνα με την ΕΡΤ, ελήφθησαν σημαντικές αποφάσεις για τα εν εξελίξει εξοπλιστικά προγράμματα. Παράλληλα, στο τραπέζι βρέθηκαν οι ευρύτερες εξελίξεις στη «φλεγόμενη» Μέση Ανατολή, καθώς και τα ζητήματα που αφορούν την Τουρκία.

Σταυροδρόμι και προειδοποιήσεις

Στο πλαίσιο των εξελίξεων, ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, σε συνέντευξή του στον «Κύκλο Ιδεών», επεσήμανε ότι οι ελληνοτουρκικές σχέσεις βρίσκονται σε «σημαντικό σταυροδρόμι», περίπου τρία χρόνια μετά την επανεκκίνηση του διαλόγου το 2023.

Ο υπουργός υποστήριξε τη στρατηγική «των ήρεμων νερών», προειδοποιώντας ωστόσο ότι ενδεχόμενη θεσμοθέτηση της «Γαλάζιας Πατρίδας» από την Άγκυρα θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέα ένταση στο Αιγαίο. Αναφορικά με τις πληροφορίες περί επικείμενης τουρκικής νομοθετικής κατοχύρωσής της, ο κ. Γεραπετρίτης δεν τοποθετήθηκε επίσημα, λέγοντας ότι πρόκειται μέχρι στιγμής για «διαρροές και δημοσιεύματα». Επεσήμανε, όμως, χαρακτηριστικά:

«Οποιαδήποτε μονομερής ενέργεια της Τουρκίας δεν θα έχει έρεισμα στο διεθνές δίκαιο και πιθανόν να δημιουργήσει αναβάθμιση της έντασης».

Ο κ. Γεραπετρίτης ξεκαθάρισε ότι η πολιτική αποκλιμάκωσης δεν αποτελεί ένδειξη αδυναμίας, αλλά στρατηγική επιλογή που έδωσε στην Ελλάδα χρόνο να ενισχύσει την άμυνα, τις διεθνείς συμμαχίες και το γεωπολιτικό της αποτύπωμα.

Μέσα στην τελευταία τριετία σημειώθηκαν τα εξής: mειώθηκαν σημαντικά οι παραβιάσεις στο Αιγαίο και οι μεταναστευτικές ροές. Η Αθήνα προχώρησε σε κινήσεις, όπως ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός, τα θαλάσσια πάρκα και η περαιτέρω αμυντική και διπλαστική αναβάθμιση της χώρας.

Αναπτύχθηκαν νέες στρατηγικές συνεργασίες της Ελλάδας με το Ισραήλ, τις Ηνωμένες Πολιτείες, τις χώρες του Κόλπου και την Ινδία.

Καταλήγοντας, ο υπουργός υπογράμμισε ότι το διεθνές αποτύπωμα της χώρας είναι σήμερα «μεγαλύτερο από ποτέ», εκτιμώντας παράλληλα ότι η αυξανόμενη επιθετική ρητορική στην Τουρκία συνδέεται με την αντίληψη της Άγκυρας πως οι ελληνικές κινήσεις επιχειρούν να περιορίσουν τον περιφερειακό της ρόλο.