Ντόρα Μπακογιάννη: «Ο Σαμαράς δεν θέλει τον Μητσοτάκη - Ούτε ο Καραμανλής ενθουσιάζεται»

Για τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις μίλησε η Ντόρα Μπακογιάννη αναφερόμενη και στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας αλλά και στον ερχομό του Αλέξη Τσίπρα.

Μιλώντας στην εκπομπή «Face2Face» στο Mega, η κυρία Μπακογιάννη αρχικά σχολίασε τις πρόσφατες δηλώσεις και την στάση του Αντώνη Σαμαρά απέναντι στον Πρωθυπουργό αλλά και του Κώστα Καραμανλή.

«Δεν νομίζω ότι μπορούμε να βάλουμε και τους ίδιους στο ίδιο τσουβάλι. Είναι διαφορετικοί οι λόγοι του Καραμανλή, διαφορετικοί οι λόγοι του Σαμαρά.

Νομίζω ότι ο Σαμαράς έχει προσωπικά θέματα πάρα πολύ μεγάλα. Δεν θέλει τον Μητσοτάκη πρωθυπουργό. Τώρα το γιατί δεν ξέρω. Φωνάξτε τον εδώ πέρα ναα σας τα πει.

Η δική μου πολιτική εκτίμηση είναι ότι του βγήκε ο Μητσοτάκης πιο δυνατός από ότι τον φανταζόταν. Δηλαδύη πίστευε ότι ο Μητσοτάκης θα ήταν του χεριού του και ο Μητσοτάκης κέρδισε τέσσερις απανωτές εκλογές.

Ο κύριος Καραμανλής κάνει τις γενικότερες αναλύσεις του για την εξωτερική πολιτική. Και αυτός δεν νομίζω ότι ενθουσιάζεται με τον Μητσοτάκη.

Για τον κύριο Καραμανλή, δεν πιστεύω ότι θα κάνει ζημιά στη Νέα Δημοκρατία ποτέ. Για τον Σαμαρά, εδν το ξέρω τι θα κάνει. Δεν ξέρω τελικά αν θα κάνει κόμμα ή δεν θα κάνει κόμμα», ενώ αργότερα πρόσθεσε: «Ο Σαμαράς άσκησε κριτική και άφησε να εννοηθούν πράγματα που είναι πάρα πολύ βαριά».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης η Ντόρα Μπακογιάννη αναφέρθηκε στην επιστροφή Τσίπρα δηλώνοντας ότι ο κόσμος είναι αυτός που θα τον κρίνει και ότι γνώριζε ότι θα επιστρέψει στην πολιτική. «Δεν πίστευα ότι 50 χρόνων θα φύγει από την πολιτική».