Ο Άδωνις Γεωργιάδης έγινε ουρανοξύστης στο Ελληνικό: Το AI γραφικό και η αντίδραση

Η AI φωτογραφία με το πρόσωπο του Άδωνι Γεωργιάδη στον πύργο του Ελληνικού, η απόπειρα τρολαρίσματος και η απάντησή του στο Χ.

Άδωνις Γεωργιάδης σε μορφή ουρανοξύστη | X / @AdonisGeorgiadi
Άλλο ένα σουρεαλιστικό σκηνικό εκτυλίχθηκε στο Χ, με πρωταγωνιστή τον Υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, και μια φωτογραφία δημιουργημένη με Τεχνητή Νοημοσύνη.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο χρήστης @jodigraphics15 δημοσίευσε ένα επεξεργασμένο γραφικό που έδειχνε το πρόσωπο του υπουργού ενσωματωμένο στον υπό κατασκευή ουρανοξύστη του Ελληνικού. Η ανάρτηση είχε ξεκάθαρα σκωπτική διάθεση.

Η εξέλιξη, ωστόσο, ήταν μάλλον παράδοξη. Αντί να αγνοήσει την εικόνα, ο Άδωνις Γεωργιάδης αποφάσισε να κάνει retweet την ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό, αλλάζοντας εντελώς το αφήγημα. Επιλέγοντας να δει το γραφικό εντελώς διαφορετικά από τις προθέσεις του δημιουργού του, ο υπουργός τον... ευχαρίστησε δημόσια.

Όπως έγραψε χαρακτηριστικά:

«Ο @jodigraphics15 έφτιαξε αυτή την εικόνα για να με κατηγορήσει, νομίζει, και έβαλε το πρόσωπό μου στον πύργο στο Ελληνικό…. Τον ευχαριστώ θερμά! Το ότι νομίζει ότι μου κάνει και ζημιά με ξεπερνά….»

