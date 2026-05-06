Άλλο ένα σουρεαλιστικό σκηνικό εκτυλίχθηκε στο Χ, με πρωταγωνιστή τον Υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, και μια φωτογραφία δημιουργημένη με Τεχνητή Νοημοσύνη.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο χρήστης @jodigraphics15 δημοσίευσε ένα επεξεργασμένο γραφικό που έδειχνε το πρόσωπο του υπουργού ενσωματωμένο στον υπό κατασκευή ουρανοξύστη του Ελληνικού. Η ανάρτηση είχε ξεκάθαρα σκωπτική διάθεση.

Ο @jodigraphics15 έφτιαξε αυτή την εικόνα για να με κατηγορήσει νομίζει και έβαλε το πρόσωπο μου στον πύργο στο Ελληνικό….τον ευχαριστώ θερμά! Το ότι νομίζει ότι μου κάνει και ζημιά με ξεπερνά…. pic.twitter.com/noYxR8VXPr — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) May 6, 2026

Η εξέλιξη, ωστόσο, ήταν μάλλον παράδοξη. Αντί να αγνοήσει την εικόνα, ο Άδωνις Γεωργιάδης αποφάσισε να κάνει retweet την ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό, αλλάζοντας εντελώς το αφήγημα. Επιλέγοντας να δει το γραφικό εντελώς διαφορετικά από τις προθέσεις του δημιουργού του, ο υπουργός τον... ευχαρίστησε δημόσια.

Όπως έγραψε χαρακτηριστικά:

