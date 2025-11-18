Ο Αλέκος Φλαμπουράρης όπως τον θυμούνται οι σύντροφοί του - Μια εικόνα από το 1988

Ο θάνατος του Αλέκου Φλαμπουράρη έφερε ξανά στο προσκήνιο στιγμές από τη μακρά πολιτική του διαδρομή, αλλά και από την ανθρώπινη πλευρά του.

Ανάμεσα σε αυτές, ξεχωρίζει μια φωτογραφία του 1988 που ανήρτησε στο Facebook η Ορσαλία Πρίσκου, αποκτώντας ιδιαίτερο συμβολισμό.

Τραβηγμένη στα γραφεία του ΚΚΕ Εσωτερικού, η εικόνα αποτυπώνει τον Φλαμπουράρη σε μια ανεπιτήδευτη συζήτηση με την Ορσαλία Πρίσκου και τον Νίκο Φίλη.

Δεν πρόκειται για μια επίσημη στιγμή, αλλά για ένα κομμάτι της καθημερινότητας ενός πολιτικού χώρου που βρισκόταν σε συνεχή ζύμωση. Η απλότητα της σκηνής φωτίζει την ανθρώπινη διάσταση ενός ανθρώπου που έμελλε να σημαδέψει την πορεία της ελληνικής Αριστεράς.

