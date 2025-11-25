«Ο Αλέξης Τσίπρας είναι καθ' έξιν ψεύτης»: Αντιδρά ο σύζυγος της Φώφης Γεννηματά για τις αναφορές στο βιβλίο

Το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα από τη στιγμή που κυκλοφόρησε εχθές (24/11), έχει αποτελέσει θέμα συζήτησης σε όλη τη χώρα. Το απόσπασμα του μάλιστα, για την Φώφη Γεννηματά σχολίασε σήμερα ο σύζυγός της και αποκαλύπτει αν όντως ισχύουν οι αναφορές του πρώην πρωθυπουργού.

Υπενθυμίζεται ότι, ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρει στο βιβλίο του «Ιθάκη», ότι είχε επικοινωνήσει στην τότε πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ το ενδεχόμενο για μια ευρύτερη Κυβέρνηση που θα είχε και τη δική της συμμετοχή. Η Φώφη Γεννηματά, σύμφωνα με τα λεγόμενα του Αλέξη Τσίπρα, αρνήθηκε.

Μιλώντας στην εκπομπή «Το 'χουμε» στον ΣΚΑΙ, ο σύζυγος της κυρίας Γεννηματά Ανδρρέας Τσούνης, διέψευσε κατηγορηματικά ότι έγινε νύξη.

«Ο Αλέξης Τσίπρας είναι καθ'έξιν ψεύτης. Νομίζω είναι γνωστό πλέον και κατανοητό από το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας.

Αυτό το ενδεχόμενο το είχαμε συζητήσει πριν τις εκλογές με τη Φώφη. Και είχαμε εκτιμήσει ότι δεν θα γίνει ποτέ αυτή η πρόταση, γιατί ο Αλέξης Τσίπρας φοβόταν το ΠΑΣΟΚ. Και αυτό που φοβόταν, ήταν ότι θα απορροφούνταν ο ΣΥΡΙΖΑ από το ΠΑΣΟΚ - και όχι το αντίστροφο.

Η Φώφη ήταν ενωτική και πολυσυλλεκτική. Και ο Τσίπρας αυτό το φοβόταν. Και αυτή η εκτίμησή μας βγήκε αληθινή, όταν έγινε το εθιμοτυπικό τηλεφώνημα, που κάνουν όλοι οι αρχηγοί. Ποτέ δεν έγινε τέτοια πρόταση. Ήμουν μπροστά και το άκουγα αυτήκοος μάρτυρας.

Ποτέ δεν έγινε (πρόταση για συγκυβέρνηση). Και μου κάνει εντύπωση που συνεχίζει να το επικαλείται θεωρώντας ότι πες - πες κάτι θα μείνει.

Και αυτό μου δείχνει εμένα και το «ποιόν» του ανθρώπου. Δεν έχει αλλάξει, είναι ο ίδιος», ανέφερε ο σύζυγος της Φώφης Γεννηματά.