Ο Αλέξης Τσίπρας επιστρέφει - Οι αξέχαστες ατάκες: «Τι να σου κάνω μωρέ;», ο μπούλης και τα νταούλια

Αν και ακόμη είναι αινιγματικός, αναφορικά με τη δημιουργία του νέου κόμματός του, εν τούτοις, αποτελεί κοινό μυστικό στα πολιτικά στέκια, ότι ο Αλέξης Τσίπρας ετοιμάζει την επιστροφή του στο πολιτικό προσκήνιο της χώρας. Ιδίως μετά από την παραίτησή του, από το βουλευτικό του αξίωμα στον ΣΥΡΙΖΑ, για τον οποίο είπε πως αυτό το κεφάλαιο έχει κλείσει.

Το 2026, λένε διάφορες πηγές, θα ανακοινωθεί και επίσημα το νέο του κόμμα, αναζητώντας χώρο προς το «Κέντρο» και ήδη ο κόσμος θυμάται, ξεσκονίζει αρχεία και ανασύρει μνήμες από τις ιστορικές (κάποιες, γιατί είναι και πολλές) ατάκες του στην πολιτική του διαδρομή. Πριν αναλάβει στα χέρια του τις τύχες της Ελλάδας και μετά, στην πρωθυπουργική του θητεία.

Με έναν νόμο, σε ένα άρθρο

Ίσως την κορυφή αυτών βρίσκεται η φράση: «Η μόνη ρεαλιστική και σωτηρία εναλλακτική πρόταση είναι η κατάργηση με έναν νόμο και σε ένα άρθρο όλων των μέτρων λιτότητας». Είχε απαντήσει μάλιστα σε ερώτηση για το αν θα «σκίσει τα μνημόνια: «Μέρα μεσημέρι. Το μνημόνιο τελειώνει την πρώτη μέρα της κυβέρνησης της Αριστεράς.

Για τις αγορές είχε πει πως, «κάνουν τη δουλειάς τους. Η πολιτική είναι πάνω από τις αγορές. Εμείς θα βαράμε το νταούλι και αυτές θα χορεύουν. Δεν θα παίζουν αυτοί τον ζουρνά και θα χορεύουμε εμείς». Τα πράγματα δεν έγιναν ακριβώς όπως θα τα ήθελε και περίμενε. Πολύ αργότερα μάλιστα είχε παραδεχτεί πως σε πολλά «είχαμε αυταπάτες».

«Ο ΕΝΦΙΑ δεν διορθώνεται, καταργείται»

Αξέχαστη έχει μείνει η ατάκα του για τον ΕΝΦΙΑ. Ένας φόρος που είχε μπει την περίοδο των μνημονίων και της Τρόικας αλλά συνεχίζει να υπάρχει ακόμα και σήμερα, στην εποχή της Ανάπτυξης και των Επενδύσεων.

«Ο ΕΝΦΙΑ είναι ένας φόρος παράλογος, δεν διορθώνεται... καταργείται» είχε πει ο Αλέξης Τσίπρας. Πριν τις τελευταίες εκλογές βέβαια, τον είχε ρωτήσει μία κυρία αν θα καταργήσει τον ΕΝΦΙΑ και είχε απαντήσει: «Αυτό δεν μπορώ να στο υποσχεθώ. Αυτό που σου υπόσχομαι είναι πως θα πληρώνεις φθηνότερο ρεύμα».

Στο ίδιο μήκος κύματος και η απάντησή του, σε μία ηλικιωμένη κυρία στη Λήμνο, όταν του είπε: «Σε καμάρωνα και μου έκοψες τη σύνταξη. Έχω χάσει τον άντρα μου». Ο Αλέξης Τσίπρας, με τις κάμερες μπροστά να γράφουν, απάντησε: «Τι να σου κάνω μωρέ...».

Μιας και αναφέραμε την Λήμνο, ένα μπέρδεμα τα νησιά του δημιουργούσαν, καθώς ουδείς μπορεί να ξεχάσει την ατάκα του στις κάμερες: «Θέλαμε να δούμε την πραγματικότητα που αντιμετωπίζει σκληρά, η Μυτιλίνη, η Λέσβος και τα άλλα νησιά της Ελλάδας».

Είχε φροντίσει νωρίτερα να ξεκαθαρίσει πως η θάλασσα δεν έχει σύνορα: «Ποια σύνορα; Έχει σύνορα η θάλασσα και δεν το ξέραμε;» είχε πει σε συζήτηση για το Αιγαίο και τα ελληνοτουρκικά.

«Και 2.000 να σου δώσω θα τα σπαταλήσεις»

Αλησμόνητη η κουβέντα του σε μία πυρόπληκτη γυναίκα από το Μάτι. Σε καφέ που είχαν καθίσει με κατοίκους και αντιπροσωπεία της τότε κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης

Τσίπρας είχε πει: «Να σου πω και κάτι; Και να έπαιρνες αυτά τα 2.000 ευρώ, τι θα έκανες; Θα τα σπατάλαγες» αναφερόμενος στην οικονομική ενίσχυση των πληγέντων.

Ο Αλέξης Τσίπρας είχε σχηματίσει κυβέρνηση μαζί με τους ΑΝΕΛ και τον Πάνο Καμμένο, τον οποίο είχε χαρακτηρίσει Μπούλη: «Ο Πάνος ήταν ένας πολιτευτής της Δεξιάς. Εγώ ήμουν από μικρός στον χώρο της Αριστεράς και είχα την αίσθηση ότι είναι ένας μπούλης».

Πάντως τον επικεφαλής του Euroworking group, δεν τον ήξερε, καθώς είχε ρωτήσει: «Ποιος είναι αυτός ο (Τόμας) Βίζερ που τον αναφέρετε συνέχεια;».

