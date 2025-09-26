Ο Αλέξης Τσίπρας προβληματίζει τον ΣΥΡΙΖΑ: Η αμφισβήτηση και η συμπόρευση με τη Νέα Αριστερά

Το άτυπο δίλημμα «ΣΥΡΙΖΑ ή Τσίπρας» που έχει αρχίσει τα τελευταία 24ωρα να διατυπώνεται ανοικτά στα όργανα του κόμματος ταλανίζει την Κουμουνδούρου.

Μετά τη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας και τις τοποθετήσεις Αλεξιάδη, Παναγιωτακοπούλου και Καρυστανάκη που έστειλαν μήνυμα για ξεκάθαρη στάση των βουλευτών και των στελεχών με ανοιχτά χαρτιά μπροστά στο ενδεχόμενο νέου φορέα από τον πρώην πρωθυπουργό χθες στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ ακούστηκαν και άλλες φωνές αμφισβήτησης των κινήσεων Τσιπρα.

Ο βουλευτής Θεσσαλονίκης Χρήστος Γιαννούλης φέρεται να υποστήριξε ότι κάποιοι μέσα στην ΚΟ κάνουν επί της ουσίας «λευκή απεργία» περιμένοντας το τι θα αποφασίσει να πράξει ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Μάλιστα όπως αναφέρουν οι πληροφορίες ο κ. Γιαννούλης σημείωσε πως «χρειάζεται ανασυγκρότηση των δυνάμεων μας, να συμμετέχουν όλοι οι βουλευτές μας στης δράσεις μας.

Όλα τα σφυριά να χτυπούν στο ίδιο αμόνι». Την ίδια ώρα υπάρχουν και κάποιες άλλες πληροφορίες ότι ο Χρήστος Γιαννούλης ζήτησε να πάρουν θέση οι βουλευτές αν είναι με τον ΣΥΡΙΖΑ ή με το «κόμμα» Τσιπρα.

Μέσα σε αυτό το κλίμα ο Τρυφών Αλεξιάδης μιλώντας χθες στο status fm επανέλαβε τα όσα είπε στη Πολιτική Γραμματεία υπογραμμίζοντας ότι «αν κάποιος διαφωνεί να φύγει σήμερα. Δεν βοηθάει τον ΣΥΡΙΖΑ κάποιοι να είναι στον ΣΥΡΙΖΑ υπό προθεσμία.

Αν κάποιος διαφωνεί με την πολιτική γραμμή, με τις αποφάσεις του συνεδρίου, με τις αποφάσεις των οργανων είναι προαιρετικό να είναι παρών. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι υπάρχει έστω και ένας που κάθεται στον ΣΥΡΙΖΑ, ενώ διαφωνεί είτε για να έχει τα οφέλη της θέσης που έχει, είτε όταν φύγει, αν φύγει να πει ότι έφυγε ο τάδε που είχε αυτό το αξίωμα. Δεν μπορώ να το φανταστώ».

Και συνεχίζοντας τόνισε πως «δεν μας αφορά η φιλολογία για νέο κόμμα, για νέο πολιτικό φορέα ή για το ποιος θα μείνει, ποιος θα φύγει κλπ. Σχεδιάζουμε τα επόμενα βήματα».

Η συμπόρευση του ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Αριστερά

Εν τω μεταξύ η Κουμουνδούρου προσπαθεί να κλείσει τα αυτιά της μπροστά σε αυτή την αναταραχή και συνεχίζει κανονικά τον σχεδιασμό της. Κρίσιμο θέμα παραμένει η κοινοβουλευτική συμπόρευση ή όχι με τη Νέα Αριστερά.

Η Όλγα Γεροβασίλη μάλιστα, μιλώντας στο Action 24, υπογράμμισε ότι «η σύγκλιση ΣΥΡΙΖΑ- Νέας Αριστεράς έπρεπε να έχει ήδη γίνει», ενώ για τον Αλέξη Τσίπρα, όπως ήταν αναμενόμενο μια και είναι συχνή συνομιλήτριά του, είπε ότι το ρεύμα στήριξης στον Αλέξη Τσίπρα στην κοινωνία είναι υπαρκτό και ισχυρό. Η κυβέρνηση το ξέρει, και την τρομάζει».

Όλα τα κρίσιμα θέματα αναμένεται να συζητηθούν και στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ που θα συνεδριάσει στις 4 Οκτωβρίου.