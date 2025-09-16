O Άρης Πορτοσάλτε έχει γράψει τη βιογραφία γνωστού πρώην υπουργού

Η δημοσιογραφική διαδρομή του Άρη Πορτοσάλτε δεν είναι μόνο η πρωινή εκπομπή του στο ΣΚΑΙ. Ο έμπειρος δημοσιογράφος μετρά 30+ χρόνια προϋπηρεσίας στο ραδιόφωνο (ΣΚΑΙ) αλλά και ένα βιβλίο, μια βιογραφία ενός ξεχωριστού πολιτικού, του Στέφανου Μάνου. Ο 86χρονος σήμερα πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, υπήρξε μέλος των κυβερνήσεων Ράλλη (1977-1981) και Μητσοτάκη (1990-93). Όταν έφυγε από τη Νέα Δημοκρατία, συνεργάστηκε με το ΠΑΣΟΚ ως ανεξάρτητος βουλευτής (2004) και στη συνέχεια ίδρυσε το κόμμα των Φιλελευθέρων και συνίδρυσε το κόμμα «Δράση».

Μερικά από τα επιτεύγματα του Στέφανου Μάνου

Απελευθέρωσε τη Ραδιοφωνία στον ιδιωτικό τομέα.

Εισήγαγε μ ε νομοθεσία την κινητή τηλεφωνία.

Υπέγραψε τη σύμβαση για το Μετρό της Αθήνας.

Επέτυχε την έναρξη της μελέτης για το έργο του νέου Αεροδρομίου της Αθήνας στα Σπάτα.

Προώθησε και απεγκλώβισε κωλύματα για το σημαντικό έργο της Αττικής Οδού.

Επέτυχε την έναρξη της μελέτης για το έργο της Γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου.

Θέσπισε με νομοθεσία την κατάργηση της μονοπωλιακής αγοράς από τη ΔΕΗ και τον ΟΤΕ.

Το βιβλίο «φέρει τα χαρακτηριστικά του εφήβου» ο Στέφανος Μάνος, όπως διαβάζουμε στο οπισθόφυλλο του βιβλίου και δεν έχουμε κανένα λόγο να διαφωνήσουμε.

«Κυριακάτικες συναντήσεις στο αίθριο που βλέπει στον κήπο του Στέφανου Μάνου, τα βήματα, το ήθος και η ακεραιότητα του οποίου δεν έγιναν ποτέ αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Πάντα με καφέ, μπισκότα και κάποιες φορές στον δίσκο κομμάτια από το φίνο κέικ καρότου, με αλεύρι αμυγδάλου, καλυμμένα με το τραγανό γλάσο λεμονιού. Το κέικ του Μάνου και η συνταγή ίδια, απαράλλαχτη, χρόνια. Αλλά και στην πολιτική, ως Υπουργός δούλεψε πάντα με την ίδια συνταγή: αυτή του Στέφανου Μάνου. Μια πραγματικά ελεύθερη συζήτηση, με την οποία ο πολιτικός δεν θέλει να υπενθυμίσει, απλώς, το πέρασμά του από την κεντρική σκηνή, τη διαδρομή του μέσα στα κόμματα, αλλά να φρεσκάρει τη μνήμη στις προηγούμενες και να γνωστοποιήσει στις νεότερες γενιές ποια συγκεκριμένα πράγματα σκέφτηκε και έκανε ως Υπουργός και τι αντίκτυπο είχαν στην ποιότητα της ζωής μας. Και να επιμείνει πως η πολυτιμότερη ιδιότητα του πολιτικού είναι η εντιμότητα και οι καθαρές κουβέντες, χωρίς δολοπλοκίες. Για κάθε εθισμένο στην πολιτική αναγνώστη η αφήγηση του Στέφανου Μάνου είναι απολαυστική. Γιατί ο Μάνος, αν και σε προχωρημένη ηλικία, εξακολουθεί να φέρει τα χαρακτηριστικά του εφήβου που θέλει να ανατρέψει και του σοφού που προσπαθεί να συμβουλεύσει»

Το σίγουρο είναι πως στο συγκεκριμένο βιβλίο υπάρχουν και πινελιές χιούμορ που δεν προσπερνιούνται εύκολα, όπως αυτή η αποστροφή για τη σύντομη συνεργασία του με το ΠΑΣΟΚ.

«Το πρώτο χρονικό διάστημα μας καλούσαν σε διάφορες συσκέψεις να παρακολουθούμε και να λέμε τις ιδέες μας… Αλλά η παρουσία μας και οι ιδέες μας προκαλούσαν, μου φαίνεται, ανατριχίλα στο ΠΑΣΟΚ».

Επίσης, πρέπει να φτιάχνει εντυπωσιακά νόστιμο κέικ ο κύριος Μάνος.