O Αθανάσιος Καββαδάς νέος υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στη θέση του Λαζαρίδη

Ο Αθανάσιος Καββαδάς αναλαμβάνει καθήκοντα υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, μετά την παραίτηση του Μακάριου Λαζαρίδη, όπως ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών τη Δευτέρα (20/04).

Γεννημένος και μεγαλωμένος στο Κατωχώρι Λευκάδας, είναι πατέρας δύο παιδιών. Αποφοίτησε από τη Σχολή Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας το 1983 και διαθέτει μεταπτυχιακό στη Φιλοσοφία και τη Διοίκηση από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Υπηρέτησε στην Πολεμική Αεροπορία από το 1983 έως το 2006, αποχωρώντας με τον βαθμό του αξιωματικού. Παράλληλα, δραστηριοποιήθηκε στον επιχειρηματικό τομέα, ιδρύοντας το 1987 επιχείρηση εμπορίας ποτών.

Στην τοπική αυτοδιοίκηση εξελέγη για πρώτη φορά δημοτικός σύμβουλος το 2010, ενώ διετέλεσε αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκάδας την περίοδο 2011–2014. Είχε επίσης ενεργό παρουσία στον αθλητισμό, ως πρόεδρος της Δόξας Λευκάδας (2006–2010), συμβάλλοντας στην άνοδό της στην Α2, καθώς και ως αντιπρόεδρος της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πρέβεζας–Λευκάδας (2013–2021).

Εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία τον Σεπτέμβριο του 2015, όντας ο μοναδικός εκπρόσωπος του κόμματος στα Ιόνια Νησιά, και επανεξελέγη το 2019 με αυξημένη στήριξη.

Κατά την κοινοβουλευτική του πορεία έχει αναλάβει σημαντικούς ρόλους, μεταξύ των οποίων αναπληρωτής γενικός γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας (2016–2019) και αντιπρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων (2019–2023), ενώ έχει συμμετάσχει σε σειρά επιτροπών που αφορούν την άμυνα, την οικονομία και τις περιφέρειες.

Παράλληλα, έχει συμμετάσχει σε κοινοβουλευτικές ομάδες φιλίας με διάφορες χώρες, όπως η Δανία, η Αυστραλία, οι ΗΠΑ, η Ρωσία και η Ιταλία.