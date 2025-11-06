Μενού

Ο Βασίλης Κικίλιας με τον υφ. Εξωτερικών των ΗΠΑ: Συνεργασία και επενδύσεις με πρακτικό αποτύπωμα

Το στίγμα που άφησε ο Βασίλης Κικίλιας στη συνάντησή του με τον υφ. Εξωτερικών των ΗΠΑ.

Βασίλης Κικίλιας
Ο Βασίλης Κικίλιας με τον υφ. Εξωτερικών των ΗΠΑ | Eurokinissi/ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ
Με τον Υφυπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Jacob Helberg, συναντήθηκε ο Βασίλης Κικίλιας και έθεσε εξαρχής το πλαίσιο της συνεργασίας: ναυτιλία, ενέργεια, εμπόριο και επενδύσεις με πρακτικό αποτύπωμα.

Ο Υπουργός μίλησε για ανάγκες αγοράς και βιομηχανίας, επιμένοντας ότι οι διεθνείς συμφωνίες πρέπει να μεταφράζονται σε πραγματική οικονομία και όφελος για τη μέση οικογένεια.

Ο Κικίλιας αξιοποίησε το ισχυρό χαρτί της χώρας, τον μεγαλύτερο ιδιόκτητο στόλο στον κόσμο, παρουσιάζοντάς το όχι ως τυπικό στατιστικό, αλλά ως διαπραγματευτική δύναμη για εμπορικές συνεργασίες και ενεργειακά έργα. Το ύφος του ήταν ξεκάθαρο και πρακτικό – χωρίς θεωρίες, αλλά με συγκεκριμένες κατευθύνσεις.

Η συνάντηση ανέδειξε ότι η Ελλάδα δεν μπαίνει σε τέτοιες συζητήσεις ως θεατής, αλλά ως εταίρος με πραγματικό βάρος.

Και αυτό είναι το στίγμα που θέλει ο Κικίλιας: διπλωματία που οδηγεί σε δουλειές, επενδύσεις και μετρήσιμο αποτέλεσμα στην οικονομία.

