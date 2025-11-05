Ο Δένδιας προαναγγέλλει νέα μαχητικά αεροσκάφη: Εξοπλιστικό πρόγραμμα με «ορίζοντα» 30ετίας

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας μόλις προανήγγειλε την ενίσχυση της Πολεμικής Αεροπορίας με νέα μαχητικά αεροσκάφη.
Στην εκδήλωση για την Πολεμική Αεροπορία στο Στρατιωτικό Αεροδρόμιο της Ελευσίνας ο ΥΠΑΜ προανήγγειλε το τριακονταετές πρόγραμμα εξοπλισμών των Ενόπλων Δυνάμεων.
Σε αυτό περιλαμβάνεται και η αγορά νέων μεταγωγικών αεροσκαφών της Πολεμικής Αεροπορίας, όπως μεταφέρει η ΕΡΤ.
