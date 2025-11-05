Μενού

Ο Δένδιας προαναγγέλλει νέα μαχητικά αεροσκάφη: Εξοπλιστικό πρόγραμμα με «ορίζοντα» 30ετίας

Ο Νίκος Δένδιας προανήγγειλε νέα αγορά για μαχητικά αεροσκάφη.

Νίκος Δένδιας | Eurokinissi
Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας μόλις προανήγγειλε την ενίσχυση της Πολεμικής Αεροπορίας με νέα μαχητικά αεροσκάφη.

Στην εκδήλωση για την Πολεμική Αεροπορία στο Στρατιωτικό Αεροδρόμιο της Ελευσίνας ο ΥΠΑΜ προανήγγειλε το τριακονταετές πρόγραμμα εξοπλισμών των Ενόπλων Δυνάμεων.

Σε αυτό περιλαμβάνεται και η αγορά νέων μεταγωγικών αεροσκαφών της Πολεμικής Αεροπορίας, όπως μεταφέρει η ΕΡΤ.

