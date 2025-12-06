Ο Δημήτρης Κουτσούμπας από το μπλόκο της Νίκαιας: «Στηρίζουμε τον δίκαιο αγώνα των αγροτών- Βαστάτε γερά»

Στη Θεσσαλία βρέθηκε σήμερα ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, επισκεπτόμενος το μπλόκο των αγροτών στη Νίκαια Λάρισας. Ο ίδιος εξέφρασε την πλήρη στήριξη του κόμματος στον αγώνα τους, τονίζοντας πως τα αιτήματα που έχουν θέσει είναι δίκαια και πως οι μορφές πάλης αποτελούν επιλογή των ίδιων των αγροτών μέσα από συλλογικές διαδικασίες.

«Είμαστε εδώ ακριβώς γιατί στηρίζουμε τον δίκαιο αγώνα των αγροτών σε όλη την Ελλάδα, και εδώ στη Θεσσαλία, γιατί είναι αγώνας με αιτήματα σωστά. Συμφωνούμε με όλα αυτά που έχει θέσει η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων.

Συμφωνούμε με τις μορφές πάλης που επιλέγουν οι ίδιοι οι αγρότες, γιατί είναι δικό τους ζήτημα, μέσα από συλλογικές διαδικασίες, να αποφασίσουν να κρατήσουν τα μπλόκα και να έχει αποτελέσματα αυτός ο αγώνας.

Και βεβαίως, να ανοίξει μια προοπτική γι’ αυτόν εδώ τον τόπο, γιατί ρημάζει, γιατί διώχνει τον Έλληνα αγρότη, τον βιοπαλαιστή από τη γη του, από το χωριό του.

Αυτά τα ζητήματα είναι στο επίκεντρο της πολιτικής του ΚΚΕ. Επίκαιρες ερωτήσεις κάνουμε στη Βουλή, θα συνεχίσουμε. Κυρίως, θα είμαστε στους δρόμους του αγώνα. Βαστάτε γερά!», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Μετά την επίσκεψη, ο κ. Κουτσούμπας συνομίλησε με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους που βρίσκονται στα μπλόκα.

Το πρόγραμμα του περιλαμβάνει συνάντηση στις 18.00 με τον δήμαρχο Τυρνάβου, Στέλιο Τσικριτσή, και στη συνέχεια ομιλία στο θέατρο Μαξίμ με θέμα: «Σε έναν κόσμο που σαπίζει και φλέγεται προχωράμε μπροστά. Με ΚΚΕ μαχητικό και δυνατό στην πάλη για τον Σοσιαλισμό». Αύριο Κυριακή θα επισκεφθεί το μπλόκο της Καρδίτσας στην Ε65.